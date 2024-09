Revelen quin és el millor dia de la setmana per comprar els bitllets d'avió més barats | Europa Press

Estalviar en la compra de bitllets d'avió és possible si es tenen en compte una sèrie de recomanacions clau. Com ha recollit Muy Interesante, el millor moment per trobar les tarifes més econòmiques no és necessàriament quan la majoria pensa. De fet, existeixen dies i horaris específics en què és més probable que es trobin els preus més baixos.

Els millors dies per comprar vols són els dimarts i dimecres. Això es deu al fet que el dilluns és el dia en què solen llançar-se les noves ofertes de les aerolínies, i a mitjans de setmana ja s'han ajustat els preus segons la demanda. Durant aquestes jornades, els bitllets poden costar una mitjana de 63 euros, en comparació amb els 69 euros que solen cobrar-se els caps de setmana. Encara que la diferència pot semblar petita, si es tracta de diversos bitllets o viatges llargs, pot representar un estalvi significatiu en el pressupost total.

A més, l'hora ideal per fer la compra és de matinada, a partir de les 02:00 a.m. A aquesta hora, és possible trobar vols per només 57 euros de mitjana. En contrast, les compres realitzades entre les 08:00 i les 20:00 tendeixen a ser més cares, per la qual cosa és recomanable evitar-les.

Pel que fa a l'anticipació recomanada per obtenir bons preus, depèn de si el vol és nacional o internacional. Per a vols dins del país, el millor és reservar entre 1 i 3 mesos abans de la sortida. Per a vols internacionals, en canvi, convé fer-ho amb entre 2 i 8 mesos d'antelació. Seguir aquesta estratègia pot marcar la diferència entre un bitllet car i un assequible.

Algunes estratègies d'estalvi addicionals inclouen comparar preus en diferents plataformes i activar alertes de preus. També és fonamental ser flexible amb les dates de viatge, ja que viatjar fora de temporada alta o evitar els caps de setmana i festius pot reduir notablement els costos.

Un últim consell a tenir en compte és fer servir el mode incógnit al navegador al buscar vols. Les aerolínies i agències de viatges en línia sovint incrementen els preus basant-se en l'historial de cerca, per la qual cosa aquest senzill truc pot ajudar a evitar augments innecessaris.