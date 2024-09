FOTO | Un astrònom aficionat publica imatges d'una suposada nau espacial secreta del Pentàgon

Imatge d'arxiu d'un satèl·lit | Europa Press

L'astrònom aficionat austríac Felix Schöfbänke va capturar imatges del que podria ser una nau espacial secreta del Pentàgon, segons va informar Muy Interesante. Utilitzant un telescopi Dobson de 14 polzades optimitzat, Schöfbänke afirma haver fotografiat una flota de satèl·lits espia classificats, operats per una agència secreta del Departament de Defensa dels Estats Units.

El descobriment ha generat revulsi, ja que aquests satèl·lits estarien dissenyats per rastrejar terroristes internacionals, narcotraficants i caps del crim, segons les declaracions de Schöfbänke al web Space.com. Els satèl·lits presenten una antena de malla parabòlica de 12 metres de diàmetre, dos grans panells solars de 10 metres d'envergadura i un objecte brillant entre els panells, que podria ser una antena de connexió ascendent i descendent.

L'Oficina Nacional de Reconeixement (NRO) seria la responsable d'aquests satèl·lits, que formen part del sistema FIA (Future Imagery Architecture), també conegut com a Topaz. Aquest sistema de satèl·lits espia té la capacitat d'operar tant de dia com de nit, travessant fins i tot núvols per obtenir imatges òptiques i de radar. La sèrie de satèl·lits previs a aquest projecte inclou el SAR Lacrosse/Onyx, mentre que el primer satèl·lit espia dels EUA, conegut com a CORONA, es va llançar el 1960.

Schöfbänke ha rastrejat a més altres satèl·lits espia electroòptics, com els KH-11 Kennen, dels quals quatre es troben actualment en òrbita. Curiosament, els satèl·lits KH-11 són comparables al famós telescopi espacial Hubble, però optimitzats per observar la Terra, amb miralls d'aproximadament 2,4 metres de diàmetre en les versions més antigues. L'última generació de satèl·lits, com el USA 314 llançat el 2021, continua aquesta evolució tecnològica, amb l'objectiu de monitorejar el planeta des de l'espai.