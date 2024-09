El CGPJ aprova la seva estructura amb un repartiment equilibrat entre progressistes i conservadors

La seu del CGPJ. Foto: Europa Press

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) celebra, aquest dimecres 25 de setembre, un Ple ordinari on té previst triar el magistrat Dimitry Berberoff com a vicepresident del Tribunal Suprem (TS), així com aprovar la nova estructura interna de l'òrgan de govern dels jutges amb un repartiment equilibrat entre els blocs progressista i conservador.

Segons les fonts del CGPJ consultades per Europa Press , els vocals van tancar dilluns els noms de qui integraran les comissions legals (Permanent, Disciplinària, Qualificació, Igualtat i Assumptes Econòmics) i algunes comissions reglamentàries, buscant que tots dos blocs (amb 10 vocals cadascun , més la Presidència progressista d'Isabel Perelló) tinguin la seva quota de poder.

Destaca la Comissió Permanent, perquè és el màxim òrgan executiu del CGPJ, raó per la qual sempre està encapçalada per qui exerceix la Presidència de l'òrgan de govern dels jutges. Així, a Perelló se sumaran els progressistes Bernardo Fernández, Esther Erice i Carlos Hugo Preciado; i els conservadors Alejandro Abascal, José Eduardo Martínez, Pilar Jiménez i Isabel Revuelta.

La Comissió de Qualificació serà una altra de les peces clau del nou CGPJ perquè haurà de cobrir les 102 vacants que l'anterior bloqueig va deixar a la cúpula judicial, incloses les 29 del Tribunal Suprem. Estarà presidida pel vocal de sensibilitat conservadora José Antonio Montero, a qui acompanyaran en aquesta tasca la vocal conservadora Esther Rojo i els vocals de tall progressista Ricardo Bodas, Ángel Arozamena i Inés Herreros.

En el cas de la Comissió d'Igualtat, les fonts esmentades indiquen que estarà presidida per la vocal conservadora Gema Espinosa, exdirectora de l'Escola Judicial i esposa del jutge instructor del 'procés', Pablo Llarena. La Comissió Disciplinària, per part seva, comptarà amb el vocal progressista José María Fernández Seijo com a president.

També s'han acordat les comissions d'Afers Econòmics, Relacions Internacionals i Estudis i Informes, on hi haurà majoria conservadora; així com Escola Judicial, Modernització i Informàtica Judicial, que comptaran amb majoria progressista.

També s'ha pactat la comissió encarregada de proposar possibles reformes del sistema d'elecció dels 12 vocals que es designen entre jutges i magistrats. Estarà integrada pels vocals progressistes Algèria Queralt i Bernardo Fernández i pels conservadors José Carlos Orga i Isabel Revuelta.

Les fonts ressalten que, com a regla general, s'ha decidit que, si la presidència d'una comissió recau en un vocal d'un sector, la majoria estigui conformada per vocals de l'altre bloc.