Guerra oberta: Belarra torna a dir-li prevaricador i corrupte a García Castellón

Belarra, en una imatge del fitxer. Foto: Europa Press

La secretària general de Podem, Ione Belarra , s'ha reafirmat aquest dimecres 25 de setembre en què, segons ell, l' exjutge Manuel García Castellón "és un prevaricador i un corrupte" i l'ha acusat de fer la "guerra bruta" contra qui , com ella, diu "la veritat".

Bellarra es referia així, durant la sessió de control al Govern al Ple del Congrés a la demanda que qui fos titular del jutjat número 6 de l'Audiència Nacional fins al 2 de setembre passat ha interposat contra ella per anomenar-lo "corrupte" i acusar-lo de prevaricar.

En concret, Belarra ha aprofitat el seu debat amb la vicepresidenta primera del Govern, María Jesús Montero, per retreure al PSOE que hagin "lliurat el Poder Judicial a la dreta" perquè segueixi "fent la guerra bruta" als que diuen la veritat .

"Com està fent el jutge García Castelló, que després de jubilar-se ens demana 120.000 euros per dir la veritat, que és un prevaricador i un corrupte", ha sentenciat la líder de Podem. "Per tot això, senyora vicepresidenta, no ens fa cap falta el Partit Socialista. Ja tenim el Partit Popular", ha conclòs.