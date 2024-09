L'estranya celebració d'una residència de gent gran: missa i concert de Letizia Sabater

Fotomuntatge de Letizia Sabater amb una àvia - Canva Pro - @monkeybusinessimages

Leticia Sabater no para de trencar esquemes. Després d'un estiu en què ha fet més de 100 concerts , la cantant i presentadora segueix sorprenent amb cada pas. I quin pas! El proper 2 d'octubre, Leticia portarà el seu mític xou, amb èxits com "La Salchipapa" i "Toma Pepinazo", a un públic molt diferent : els residents de la Residència Assistencial Los Angeles a Saragossa. Sí, vas llegir bé , ¡Sabater en un geriàtric! I per arrencar la jornada, ni més ni menys que una missa prèvia per ambientar la seva audiència.

" M'ha sorprès força aquesta trucada ", comenta Sabater amb la seva habitual desimboltura en una entrevista amb FormulaTV. “Però és veritat que als meus concerts hi ha des de nens fins a àvies. Sóc de les poques artistes, al costat d'Alaska, que arriba a totes les generacions”. Sembla que ni l'edat ni la situació física poden frenar les ganes de gaudir d'un bon 'pepinazo' musical cortesia de Leticia.

Leticia Sabater adaptarà el seu xou... però no perdrà el toc 'salchichero'!

Per a aquest esdeveniment tan especial, Leticia promet ajustar el seu espectacle al públic de la tercera edat. “Faré algunes versions que agradin als assistents. Al final, és un públic que conec bé perquè són com nens grans. He treballat molt amb els petits i sé què fer en un concert perquè els agradi", afirma Sabater. Però que ningú no es confongui , l'essència de Leticia Sabater seguirà present, amb tot i el seu desvergonyiment i energia inesgotable .

A més, la mateixa artista ho té clar: “És la primera vegada que actuo en un geriàtric, però m'ho prenc com una mena de festa d'empresa on aniran també els seus familiars”. I si pensaves que això no podia ser més inesperat, imagina l'estampa: una missa per escalfar motors i després, tots a ballar “La Salchipapa”!

Leticia, presentadora del 'Grand Prix' (però no el que creus)

Per si no n'hi hagués prou, Leticia Sabater també està a punt per desempolsar la seva faceta de presentadora . Aquest dimecres, serà l'encarregada de portar la rèplica del mític 'Grand Prix' a la plaça de bous de Borja (Saragossa). No, no ha tornat a RTVE ni reemplaçarà Ramón García, però estarà al capdavant d'una competició en què els veïns participaran en desafiaments clàssics com ara carreres de sacs, cadires musicals i fins i tot futbol vaca!

I, per tancar amb fermall d'or, la jornada acabarà amb un concert molt familiar , on la cantant farà el que sap fer millor: posar tothom a ballar, sense importar l'edat .