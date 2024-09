Borrasca Aitor: s'esperen pluges generalitzades i temperatures molt inferiors al cap de setmana

Foto: EuropaPress

La borrasca Aitor, la primera de gran impacte de la temporada, deixarà pluges generalitzades dijous, que al llarg del cap de setmana quedaran acotades al nord peninsular, segons la predicció del portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), Rubén del Campo.

Les temperatures baixaran a tot el país divendres i durant el cap de setmana tindran temperatures entre cinc i deu graus inferiors al normal per a l'època, més pròpies del novembre.

Per la seva banda, Eltiempo.es ha indicat que "sembla" que aquest any no hi haurà 'estiuet de San Miguel' ja que tot i que diumenge i dilluns de la setmana que ve s'esperen ascensos a les temperatures, els models apunten a que a partir de dimarts tornarien a produir-se descensos.

Del Campo ha avisat que la borrasca es deixarà notar clarament des d'aquest dimecres. Durant aquest dia, podrà donar lloc a un episodi de vents molt forts i de precipitacions abundants, sobretot al nord-est peninsular, i mal estat de la mar a la comunitat gallega. Per zones, Galícia, Astúries i oest de Castella i Lleó registraran cels molt ennuvolats, amb pluges abundants i persistents a la comunitat gallega i zones properes.

De fet, a l'oest de Galícia es poden acumular més de 80 litres per metre quadrat (l/m2) en menys de dotze hores. Tot i que de manera més feble, les pluges també s'estendran a altres zones de la meitat nord i de l'oest del país, mentre que l'àrea mediterrània estarà poc ennuvolada. D'altra banda, el portaveu d'AEMET ha avisat que el vent bufarà en aquesta jornada a zones altes de l'interior i costa nord de Galícia, amb cops molt forts que podrien superar els 80 quilòmetres per hora (km/h) i que deixaran malament estat de la mar a la costa de Galícia.

En general, serà una jornada desagradable, però no freda. A més, els vents del sud-oest seran temperats i això farà que les temperatures fins i tot pugin. En aquest sentit, a punts de la Comunitat Valenciana i de la Regió de Múrcia es podran superar els 32ºC.

Espanya continuarà sota la influència d'Aitor també durant dijous, amb pluges que una altra vegada cauran a bona part de la Península, tret del vessant mediterrani. En especial, les precipitacions més intenses es donaran a la comunitat gallega i zones properes i els acumulats un dia més podrien superar els 80 l/m2, amb vents intensos en zones altes i aquest dia també a bona part de l'altiplà nord.

Per tant, el portaveu d'AEMET assenyala que la jornada serà en general desapacible. A més, hi haurà mal estat de la mar no només a la costa gallega, sinó també a la de la resta del Cantàbric. Pel que fa a les temperatures, els valors seguiran alts, fins i tot més que el dia anterior, i es podrien superar els 34ºC en punts de la comunitat valenciana i de la regió de Múrcia. Per contra, ja començarà a refrescar per l'oest de la Península a últimes hores.

Després del pas d´Aitor, arribaran vents del nord-oest i del nord que arrossegaran una massa d´aire fred fins al nostre país. Així, divendres es produirà un descens tèrmic acusat i generalitzat, que es notarà més al nord de la Península. Allà, en algunes zones, els valors diürns seran entre sis i vuit graus inferiors a les del dia anterior.

Aquest dia, les precipitacions seran més febles que a les jornades anteriors i quedaran més acotades a Galícia, a l'extrem nord i també a zones de muntanya de la resta de la meitat nord. Tot i que el vent anirà amainant, l'ambient serà fresc i només se superaran els 25ºC a les regions mediterrànies.

Per exemple, Múrcia arribarà a 31ºC, mentre que les màximes quedaran al voltant de 15 i 17ºC a ciutats com Lugo, León, Zamora, Palència, temperatures més pròpies de finals d'octubre que de finals de setembre. Del Campo ha indicat que el temps estable però fresc per a l'època seguirà durant el cap de setmana amb les precipitacions acotades a l'extrem nord del país, febles en general, i amb cels poc ennuvolats a la resta.

Això sí, a l'interior es deixarà notar el fred a primeres hores del matí i es baixarà cinc graus a zones de muntanya, de l'altiplà nord, i potser fins i tot en alguna localitat de muntanya i de paràmetres del centre es pugui fregar la gelada . En general seran temperatures entre cinc i deu graus per sota de les normals per a aquesta època de l'any.

Ja diumenge mateix, el portaveu d'AEMET ha assenyalat que s'iniciarà una recuperació dels valors termomètrics diürns, un ascens que serà a més notable al Cantàbric. Allà, els valors diürns seran entre sis i vuit graus més alts que els de dissabte. Aquesta pujada continuarà dilluns a la major part d'Espanya i se sobrepassaran els 25ºC no només a zones del sud, sinó també a punts de la Meseta Nord i del Cantàbric.

De fet, al Guadalquivir i al Guadiana i zones properes a aquests dos grans rius es rondaran els 30 a 32ºC. Tot i així, és probable que a partir de dimarts tornin a baixar les temperatures a valors més suaus, més propis de l'època, per la qual cosa aquest any no es pot parlar d'un 'estiuell de Sant Miquel' especialment destacable.

Finalment, Del Campo ha explicat que a les Canàries bufaran els vents alisis, arrossegant núvols al nord de l'arxipèlag. En aquestes zones del nord de les illes no es pot descartar algun plugim, mentre que el sud estarà més clar, amb temperatures en general suaus i màximes entre 25 i 28ºC en zones costaneres.

"Sembla" que no hi haurà 'estiuet de Sant Miquel'

D'altra banda, Eltiempo.es ha assenyalat que "sembla" que no hi haurà 'estiuet de San Miguel' aquest any ja que els models apunten que a partir de dimarts de la setmana que ve tornarien a produir-se descensos a les temperatures. Així, ha explicat que aquests començarien pel nord-oest ia la major part de la Península i de les illes.

De fet, tret de punts del sud peninsular, podria ser una setmana amb temperatures lleugerament per sota del normal per a l'època. Pel que fa a aquesta setmana, el portal meteorològic ha indicat que la major part del país estarà més a prop dels 20ºC que dels 25ºC malgrat l'ascens previst per a diumenge, amb anomalies d'entre 3ºC i 5ºC per sota del normal per a la època a l'est del país.

En aquest marc, Galícia, les regions cantàbriques, Castella i Lleó, la Rioja, Navarra i l'entorn dels sistemes Ibèric i Central tindran màximes per sota dels 20ºC. D'altra banda, a la zona centre i punts de la Mediterrània els valors màxims estaran entre els 20ºC i els 25ºC.

Els més alts es registraran al sud-oest peninsular, on se superaran "tímidament" els 25ºC. En concret, Eltiempo.es esmenta Extremadura, oest d'Andalusia i també a la costa sud-est.