La UE intentarà rebaixar la protecció del llop per l'augment d'atacs al bestiar

Foto: CanvaPro d'Alfi Manciagli i Jupiterimages

La Unió Europea ha fet aquest dimecres el primer pas per rebaixar l'estatus de protecció del llop al seu territori després que els Estats membres hagin donat suport a la proposta de la Comissió per relaxar les normes de gestió d'aquesta espècie segons el Conveni de Berna. Una majoria de 21 països han donat suport a la proposta a nivell d'ambaixadors, encara que els ministres encara han de donar el seu vistiplau, previsiblement a la reunió d'aquest dijous.

Per part seva, s'han posicionat en contra de la modificació Espanya i Irlanda, mentre que Bèlgica, Xipre, Eslovènia i Malta han optat per l'abstenció, segons han confirmat fonts diplomàtiques a Europa Press. Un dels països amb més pes a l'hora d'inclinar la balança cap a la rebaixa de la protecció del llop ha estat Alemanya, que defensa la “coexistència dels llops i el bestiar”.

La modificació suposa passar de la categoria de "protecció estricta" a la de simple "protecció" dins del Conveni de Berna del Consell d'Europa, un pas previ perquè Brussel·les pugui plantejar després una revisió de les regles comunitàries que afecten la gestió de aquesta espècie.

Un total de 50 membres (inclosos els 27 països de la UE) subscriuen aquest conveni europeu establert el 1979. El suport dels Vint-i-set era un pas necessari per elevar davant del conveni del Consell d'Europa la petició de relaxar la protecció del llop, que la Comissió ha de presentar almenys 60 dies abans de la reunió del Comitè Permanent, prevista per a la setmana del 2 de desembre, per la qual cosa hauria de trametre l'esmena abans del divendres 27 de setembre.

Brussel·les va presentar la seva proposta el 20 de desembre del 2023 amb l'objectiu de poder "flexibilitzar" les normes de gestió d'aquesta espècie davant l'augment d'atacs a bestiar i conflicte amb comunitats locals a diferents punts d'Europa.

La mateixa presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen , va anunciar ja el novembre del 2022 la seva intenció d'encarregar als serveis comunitaris una "anàlisi en profunditat" sobre l'impacte de la recuperació del llop als camps de la UE. La presa de posició de la política alemanya es va produir poc després que, segons va relatar més tard la premsa del seu país, un llop matés un poni de la seva propietat.