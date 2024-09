Alerta sanitària! Tot el que necessites saber sobre els musclos espanyols contaminats

El Sistema d'Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos de la Unió Europea (RASFF) ha emès una alerta sanitària a causa de la contaminació de musclos espanyols amb el bacteri Escherichia coli (E. coli) . Aquest bacteri pot suposar un greu risc de toxiinfecció alimentària , cosa que ha generat preocupació a diversos països europeus, especialment a Itàlia, on es va detectar el problema.

Quins musclos estan contaminats?

El patogen va ser detectat en la varietat de musclo Mytilus Galloprovincialis , una espècie molt popular al mercat. Itàlia ha estat el primer país a reportar la contaminació després de realitzar controls de qualitat, i ha pres mesures immediates, ordenant la retirada del producte del mercat .

El que és preocupant és que els nivells del bacteri eren fins a 700 vegades superiors als límits permesos per la normativa de seguretat alimentària. Tot i que l'informe de RASFF no especifica les marques afectades, organitzacions com Facua han criticat la manca de transparència, assenyalant que aquesta omissió deixa els consumidors en incertesa sobre si han adquirit musclos contaminats.

Què és l'Escherichia coli (E. coli)?

L' Escherichia coli (E. coli) és un bacteri que comunament es troba als intestins de persones i animals sans. No obstant això, alguns ceps, com la perillosa E. coli O157 , poden causar infeccions greus.

Segons la Clínica Maig , aquest cep en particular produeix una toxina que danya l'intestí prim, causant diarrea amb sang i dolor abdominal sever. Encara que la febre és rara en aquests casos, nens i ancians tenen un risc més gran de desenvolupar complicacions greus que poden afectar els glòbuls vermells i els ronyons, una condició que requereix atenció hospitalària immediata.

Quins són els símptomes de la infecció per E. coli?

Els símptomes comuns d'una infecció per E. coli inclouen:

Diarrea amb sang (principal signe del cep O157)

(principal signe del cep O157) Dolor abdominal sever

Nàusees i vòmits

Si presenteu aquests símptomes, és crucial que busqueu atenció mèdica immediatament, ja que les complicacions poden ser greus, sobretot en persones vulnerables. L' atenció hospitalària adequada és fonamental per prevenir conseqüències potencialment mortals.

Quines mesures s'estan prenent?

Tot i que fins ara no s'han identificat els lots o les marques específiques dels musclos contaminats, les autoritats italianes han actuat amb rapidesa. RASFF ha recomanat no consumir musclos provinents d'Espanya fins que no s'aclareixi completament la situació. Mentrestant, s'espera que les autoritats espanyoles i europees continuïn investigant per evitar que més persones se'n vegin afectades.

Recomanacions per als consumidors

Davant d'aquesta situació, es recomana el següent:

Evitar el consum de musclos fins que les autoritats confirmin que no hi ha riscos. Mantenir-se informat a través de les alertes sanitàries i consultar les autoritats locals de salut. Si ja has consumit musclos i presentes diarrea amb sang o dolor abdominal , contacta amb un metge immediatament.

La contaminació d'aliments amb bacteris com E. coli pot ser molt perillosa i, en aquest cas, la manca d'informació detallada sobre les marques afectades ha generat preocupació entre els consumidors .