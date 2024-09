Malson a França: rescaten treballadors espanyols que vivien en condicions infrahumanes

Un celler de vi amb la bandera francesa - Canva Pro

Un grup de fins a 80 espanyols es va traslladar a les vinyes de Borgonya a buscar feina durant la collita, però el que van trobar va ser un escenari digne d'una pel·lícula de terror: allotjaments insalubres i un contracte de treball trencat. Segons informa France 3 Régions, aquests treballadors van ser evacuats per la policia el 19 de setembre després de la intervenció de l'alcalde del poble de Chaux, a prop de Nuits-Saint-Georges.

Una experiència aterridora

Els treballadors, que van arribar a Côte-d'Or amb l'esperança de guanyar uns diners extres, ràpidament es van adonar que la seva situació era un malson. Ana, una de les afectades, va relatar que van enfrontar jornades de nou hores i mitja en dejú. Un altre treballador, Bilal, va descriure les condicions en què vivien: “Dormíem en matalassos sobre la sorra, feia fred i hi havia humitat. Hi havia entre 11 i 20 persones a petites habitacions de menys de 10 m²”.

Promeses incomplertes i salaris inadequats

El descontentament va augmentar quan es van adonar que els seus contractes no especificaven ni el salari per hora ni les dates d'inici i fi. David, un altre treballador afectat, va explicar: “Vam arribar el 7 de setembre i finalment vam començar a treballar el dia 13. Allà em van transferir 120 euros en total. No està bé, hauria de ser més. Em van prometre 400 euros més”.

La situació n'ha deixat molts sense opcions, ja que la majoria no es pot permetre tornar a Espanya.

Investigacions en curs

El proveïdor responsable d'aquests contractes és una empresa de serveis de vins amb seu a Villars-Fontaine, que fins ara no ha respost als intents de contacte. Actualment, s'ha obert una investigació preliminar sobre les condicions d'allotjament, i els veremadors han perdut la feina. Mentrestant, una vintena s'allotja a un hotel de Dijon mentre es resol la seva situació.

L'experiència d'aquests treballadors ressalta la importància de les condicions laborals dignes i la necessitat d'una regulació més gran en la indústria del vi, per evitar que casos com aquest es repeteixin en el futur.