Per què la pròxima borrasca es dirà 'Aitor'? Aquests són els criteris per triar els noms

El criteri més important és la simplicitat i la claredat. Foto: EuropaPress, CanvaPro de Maddy Fetus

El temps és a punt de viure un nou revés amb l'entrada de la borrasca Aitor. Cadascun daquests episodis tenen un nom diferent, i més dun es pregunta quin és el criteri per escollir el nom. El més graciós de tot és que amb aquest nom es pot fer el joc de paraules de "Aitor Menta", cosa que probablement han hagut de patir tot aquell que tingui el nom d'origen basc al seu DNI.

El procés de nomenar tempestes segueix un conjunt de criteris establerts per organismes meteorològics internacionals, dissenyats per facilitar la comunicació i garantir la seguretat pública. L'ús de noms per identificar tempestes té el propòsit d'evitar confusió, ajudar a difondre advertiments i alertes, i millorar la coordinació entre autoritats i la població en general.

Un dels principals organismes encarregats d'assignar noms a les tempestes és l'Organització Meteorològica Mundial (OMM) , que treballa a nivell regional amb centres meteorològics. A l'Atlàntic i el Pacífic, el Centre Nacional d'Huracans (NHC) dels Estats Units i altres centres meteorològics coordinen amb l'OMM per seleccionar-ne els noms. A Europa, països com el Regne Unit, França i Espanya també han implementat sistemes de noms per a les tempestes hivernals.

Els noms es trien de llistes prèviament aprovades que segueixen un cicle rotatiu de sis anys. Aquestes llistes inclouen noms que són fàcils de pronunciar i recordar en una varietat d'idiomes, ja que les tempestes poden afectar múltiples països. La selecció es basa en criteris culturals, buscant que els noms reflecteixin la diversitat dels països a les regions afectades. Les llistes alternen entre noms masculins i femenins per tal de promoure l' equitat de gènere.

Noms com "Katrina" o "Sandy" ja no seran usats en futures temporades. Foto: EuropaPress

Si una tempesta causa danys significatius o es torna particularment mortal, el nom es retira de la llista per evitar-ne la reutilització. Aquest procés és comú en huracans o ciclons que deixen un impacte devastador. Per exemple, noms com "Katrina" o "Sandy", associats a huracans destructius, ja no seran usats en futures temporades.

El criteri més important és la simplicitat i la claredat , ja que l'objectiu és facilitar la comunicació d'advertiments a la població. En situacions d'emergència, un nom memorable i senzill pot ser la diferència entre que les persones parin atenció a les alertes i es preparin a temps, o no ho facin. Per això, els noms elegits són universals i han de ser reconeguts ràpidament en informes de notícies, xarxes socials i sistemes d'emergència.

Per tant, el procés de nomenar tempestes segueix criteris estrictes que prioritzen la comunicació eficaç i la seguretat pública, amb noms que reflecteixen diversitat i asseguren claredat.

Pel que fa als noms definits per a les properes borrasques, aquesta és la llista: