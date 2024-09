12 països lluiten a Aliança contra la desinformació de gènere

Foto: Freepik

L'Aliança Global per a l'Acció contra l'Assetjament i Abús a Línia per motius de Gènere, integrada pels governs d'Austràlia, Xile, Dinamarca, França, Islàndia, la República de Corea, Espanya , Suècia, Nova Zelanda, el Regne Unit i els Els Estats Units d'Amèrica han demanat contrarestar la difusió de la desinformació de gènere i abordar totes les formes de violència de gènere facilitada per la tecnologia contra les dones en la vida política i pública.

"La desinformació de gènere és una amenaça per a les societats que defensen valors pacífics i democràtics", asseguren els països membres de l'Aliança en un comunicat conjunt. Així mateix, denuncien que "actors malignes estan utilitzant narratives falses o enganyoses basades en el gènere i el sexe en campanyes per dissuadir i desacreditar la participació de dones, nenes i persones LGBTQI+ a la vida política i pública".

L'Aliança recorda que al Full de Ruta 2023 s'ha compromès a promoure la participació significativa en la vida pública de dones i nenes, en tota la seva diversitat, contrarestant la violència de gènere facilitada per la tecnologia i la desinformació de gènere.

A més, acullen "amb satisfacció la feina que s'està fent per donar llum sobre com i per què es concep la desinformació de gènere, a qui s'adreça i com es difon".

També destaca que, el març del 2024, l'Aliança Global i membres del Grup Assessor van copatrocinar una conferència de múltiples parts interessades convocada per l'Institut Nacional Demòcrata sobre possibles respostes per contrarestar la difusió de desinformació de gènere en el context dels processos electorals.

Finalment, els països membres criden els estats perquè s'uneixin a ells "per reconèixer i prendre mesures per contrarestar l'amenaça de la desinformació de gènere per a les democràcies a nivell mundial". Així mateix, insten les empreses de tecnologia i altres empreses privades a prendre les "mesures adequades" per respondre a aquesta "amenaça", inclòs el compromís amb un enfocament de seguretat per disseny per al desenvolupament i la implementació de plataformes i tecnologies.

Desinformació de gènere

La desinformació de gènere és la difusió intencionada dinformació falsa o enganyosa que perpetua estereotips, prejudicis o discriminació basats en el gènere. Aquest tipus de desinformació té com a objectiu influir negativament en la percepció pública sobre qüestions de gènere, soscavar els drets de les dones i les minories de gènere, i alimentar actituds sexistes o misògines.

Alguns exemples inclouen:

Campanyes contra els drets de les dones : Difondre informació falsa per desacreditar moviments feministes o iniciatives a favor de la igualtat de gènere, com les lleis d'igualtat salarial o la lluita contra la violència de gènere.

: Difondre informació falsa per desacreditar moviments feministes o iniciatives a favor de la igualtat de gènere, com les lleis d'igualtat salarial o la lluita contra la violència de gènere. Atacs a dones en la política o l'esfera pública Difusió de rumors falsos, manipulació d'imatges o narratives que busquen deslegitimar dones líders o figures públiques, sovint a través d'estereotips de gènere.

Difusió de rumors falsos, manipulació d'imatges o narratives que busquen deslegitimar dones líders o figures públiques, sovint a través d'estereotips de gènere. Narratives falses sobre identitats de gènere : Informació distorsionada sobre temes relacionats amb les persones transgènere o no binàries, sovint per tal de generar confusió, odi o rebuig social.

La desinformació de gènere cerca manipular les creences i actituds del públic, afectant les discussions sobre igualtat i drets, i perpetuant la discriminació sistemàtica.