VÍDEO: Descobreix l'exposició que commemora els 1.000 anys del Monestir de Montserrat

Foto: CatalunyaPress

El Palau Robert de Barcelona acull una exposició que recorre la història mil·lenària del Monestir de Montserrat , en el marc de la commemoració dels mil anys de la seva fundació. Aquesta mostra, titulada Montserrat, 1.000 anys , estarà oberta al públic des de dilluns fins al 6 de gener, brindant una oportunitat única per endinsar-se al cor de l'emblemàtic monestir benedictí.

Comissariada per Marc Sureda i Sergi Martín, l?exposició ofereix un recorregut immersiu i virtual pel monestir, acompanyat de testimonis que han contribuït a forjar els vincles històrics, culturals i espirituals de Montserrat. A través d'una experiència sense precedents, els visitants podran conèixer aspectes menys accessibles del monestir, explorant-ne la història i el significat a través de diverses eines tecnològiques.

Foto: Palau robert

La mostra forma part dels nombrosos actes previstos en el marc de la celebració del Mil·lenari , que va començar el 7 de setembre a Montserrat amb una cerimònia inaugural i s'estendrà fins al 8 de desembre del 2025. Durant aquest període, es portaran a cap a activitats i esdeveniments culturals que busquen destacar la rellevància històrica i espiritual del monestir al llarg dels seus mil anys d'existència.

Montserrat, 1.000 anys convida els visitants a submergir-se en la trajectòria històrica del monestir a través de recursos interactius i digitals. L'exposició utilitza tecnologies de realitat virtual per transportar el públic a llocs normalment inaccessibles, oferint una visió contemporània de Montserrat com a espai sagrat i de trobada espiritual. A més, peces audiovisuals i escenogràfiques permeten comprendre com diverses generacions han vist i viscut aquest lloc emblemàtic, unint el passat i el present en una narrativa que en ressalta l'essència i la perdurabilitat.

Foto: CatalunyaPress

Aquesta exposició és una oportunitat única per redescobrir Montserrat i celebrar un llegat mil·lenari que ha marcat profundament la cultura i espiritualitat de Catalunya.

CatalunyaPress t'acosta a aquesta exposició !