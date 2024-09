Mossos i Bombers usen dues solucions tecnològiques de Telefónica que optimitzen el seu treball

Els Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat usen dues solucions tecnològiques creades per Telefónica que milloren i optimitzar els processos de treball dels cossos de seguretat i emergències catalans .

Es tracta d'un projecte pilot que ofereix cobertura màxima als Centres de Comandament Avançat a través del sistema d'internet satelital Starlink . L'altre element es basa en lectors RFID que permet als agents policials identificar ràpidament l'equip tàctic necessari per a una operació.

El pilot de Starlink assegura que els Centres de Comandament Avançat dels Bombers de la Generalitat mantinguin les comunicacions a qualsevol lloc del territori, fins i tot en zones de difícil accés. Aquest sistema utilitza satèl·lits a l'òrbita terrestre baixa, cosa que garanteix internet d'alta capacitat i baixa latència.

Les novetats en dos vehicles. Foto: Telefonica

A més, es complementa amb tecnologia que integra 5G i capacitats de SDN, permetent una gestió intel·ligent de la xarxa. Aquesta arquitectura facilita el control del flux de dades, prioritzant les aplicacions més crítiques, cosa que agilitza la presa de decisions en situacions d'emergència i assegura que els centres de comandament tinguin les mateixes funcionalitats que les sales de control, sense comprometre la seguretat.

D'altra banda, la solució de control de l'equipament tàctic per als Mossos es basa en la tecnologia RFID de Zebra Technologies. Gràcies a aquesta tecnologia d'identificació per radiofreqüència, els agents poden comprovar automàticament si el vostre vehicle compta amb tots els elements necessaris abans d'iniciar un servei . Cada peça de l'equip té una etiqueta RFID única, i una antena instal·lada al maleter del vehicle detecta els actius. En cas que hi falti algun element, els agents poden verificar la llista d'equipament mitjançant una app mòbil, cosa que permet una gestió més eficient de l'inventari, evitant pèrdues o intercanvis no desitjats.

"Millores per a una societat canviant"

El llavors conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena , va destacar en la presentació la importància de la col·laboració entre tecnologia i servidors públics , afirmant que les solucions digitals ajuden a gestionar millor els cossos de seguretat i emergències en una societat canviant.

Un detall d?un maleter d?un cotxe dels Mossos. Foto: Telefonica

Per la seva banda, Chema Casas, director general de Telefónica a Catalunya, va subratllar el compromís de Telefónica amb la digitalització d'aquests sectors , esmentant la seva llarga trajectòria en la implementació de solucions tecnològiques per als cossos de seguretat.

A més dels dos projectes pilots, els assistents a l'esdeveniment van poder conèixer altres innovacions, com la recreació d'escenes de crims o accidents amb intel·ligència artificial, la recopilació d'evidències digitals, la transcripció bilingüe d'àudio i vídeo a temps real, i la instal·lació de càmeres amb analítica avançada en vehicles.

Foto: Telefónica

Els avenços van ser presentats al Corporate Innovation Center de Telefónica a Barcelona , on es mostren de forma permanent diferents solucions tecnològiques adreçades a empreses i administracions públiques.