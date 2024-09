Brussel·les expedienta Espanya per no pagar les darreres setmanes del permís parental que exigeix la UE

Arxiu - Família amb nadó - EUROPA PRESS - Arxiu

La Comissió Europea ha informat aquest dijous que ha iniciat un procediment d'infracció contra Espanya per incomplir la directiva comunitària que obliga al pagament de l'assignació per les dues darreres setmanes del permís parental, una condició que els Estats membres van haver de transposar a les legislacions nacionals com a molt tard el passat agost.

La directiva sobre conciliació estableix requisits mínims destinats a assolir la igualtat entre homes i dones pel que fa a les oportunitats al mercat laboral i al tracte a la feina, facilitant la conciliació de la vida laboral i familiar dels treballadors que són pares o cuidadors.

La norma comunitària va entrar en vigor el juliol del 2019 però va donar més temps als governs per aplicar-lo, de manera que va quedar ajornat a l'agost del 2022 el termini per trasposar la major part de les disposicions --que garanteixen una baixa parental intransferible i retribuïda de manera adequada-- i va deixar per a l'agost del 2024 la que es refereix al pagament de les dues últimes setmanes.

Segons informa l'Executiu comunitari, Espanya ha incomplert el termini per comunicar als seus serveis la transposició completa d'aquest últim element i per això Brussel·les fa el pas d'iniciar l'expedient.

L'enviament d'una carta d'emplaçament és el primer pas formal d'un expedient sancionador i dóna un termini de dos mesos al Govern perquè prengui les mesures necessàries que corregeixin la irregularitat.

Si en aquest període no s'esmena la situació, la Comissió Europea podrà enviar un dictamen motivat, segona fase del procediment, que dóna una mica més de temps al diàleg abans de decidir si arriba a la tercera i última fase, que suposa denunciar Espanya davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

L'agost passat, quan va expirar el termini per complir amb la transposició de l'obligació de pagar les dues darreres setmanes del permís, el Ministeri de Treball i Economia Social va afirmar que Brussel·les multaria Espanya amb almenys 7 milions d'euros per incomplir aquesta disposició i que la xifra augmentaria si l'incompliment persistia.

Amb tot, l'anunci de l'Executiu comunitari d'aquest dijous és només el primer pas en el procés, per la qual cosa cal veure si l'assumpte arriba fins al Tribunal europeu, que és el competent per dictar les sancions en cas d'incompliment.

Per part seva, fonts del Ministeri de Drets Socials i del de Treball han assegurat a Europa Press que han insistit el seu soci de Govern "per totes les vies, formals i informals", que la situació "no és de rebut" i que " penalitza de manera greu" les famílies d'Espanya. "No és bo que les famílies del nostre país no tinguin els drets de conciliació mínims que Europa exigeix", han lamentat.

En aquest sentit, tots dos ministeris han recordat que és una qüestió que està a l'Acord de Govern i que l'han de dur a terme "d'immediat", sense esperar els PGE (Pressupostos Generals de l'Estat): "cal garantir l'ampliació dels permisos retribuïts i dels permisos de naixement per complir una vegada amb la directiva".