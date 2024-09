Un grup de joves catalans amb sordesa aconsegueixen cantar davant del Papa

Foto: EuropaPress

Una discapacitat no serveix com a impediment per fer coses que vulguis, moltes vegades. I si no, que ho diguin a la Jove Orquestra Graeme Clark, un cor de 12 adolescents catalans amb sordesa severa o profunda que van cantar a l'audiència general davant del Papa Francesc a la Plaça de Sant Pere.

Gràcies a implants coclears, aquests joves poden escoltar i, sobretot, poden fer música. En el seu repertori, van interpretar temes icònics com We Are the Champions de Queen, Hallelujah de Leonard Cohen, Waterloo d'ABBA i el clàssic cubà Guantanamera , emocionant tots els presents, inclòs el mateix pontífex.

La Jove Orquestra Graeme Clark, formada el 2019 a l' hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i promoguda per la Fundació GAES Solidària , cerca visibilitzar el potencial de les persones amb implants coclears i conscienciar sobre la pèrdua auditiva. Aquest dispositiu, que substitueix la funció de l'orella interna danyada, ha permès a aquests joves desenvolupar els seus talents musicals i portar un estil de vida pràcticament normal.

Arnau Pozas, un saxofonista de 17 anys, va expressar la seva emoció per tocar davant del Papa. "És molt important per a nosaltres mostrar que, malgrat la nostra sordesa, podem fer música", va comentar. La seva germana Mireia, de 13 anys i clarinetista, va anar més enllà, destacant la importància de la seva actuació per trencar barreres. "Volem demostrar que les persones amb discapacitats poden seguir endavant i complir els seus somnis", va afirmar emocionada.

Abans del concert, els integrants de l'orquestra van tenir l'oportunitat de saludar personalment el Papa Francesc, compartir-ne la història i lliurar-li un llibre amb fotografies de la seva experiència. Aquesta trobada va ser un reconeixement al seu esforç i dedicació.

María José Gassó, presidenta de la Fundació GAES Solidària, va elogiar el treball ardu d'aquests joves i va emfatitzar la importància de visibilitzar patologies com la sordesa. "Encara que és difícil, aquests nens ens mostren que poden tocar música i viure plenament", va afirmar.

El projecte, que va néixer com una iniciativa per recolzar famílies amb nens amb sordesa, ha aconseguit una fita en presentar-se davant del Papa, demostrant que els límits poden ser superats amb esforç i passió.

L' Orquestra Graeme Clark està formada per: Jordi Cos, director i president de l'Orquestra Simfònica del Vallès; Arnau Pozas Saiz (saxo); Mireia Pozas Saiz (clarinet); Abril Vargas Serrano (flauta); Adam Hanus Roca (trompeta); Jade Yunli Camps Marquès (flauta); Miquel Bové Cristià (clarinet); Arnau Font Ribas (flauta travessera); Gael Morón García (piano); Martina Morón García (guitarra); Claudia Pintó Rafel (flauta travessera); Lucía Rodríguez Castelló (viola); i Carla Rodríguez Castelló (violoncel).

Per a aquests dos concerts al Vaticà, l'Orquestra Graeme Clark també ha comptat amb la participació dels músics de l'Orquestra Simfònica del Vallès Laura Casals Vilamú (violí), Joan Collell Domènech (contrabaix) i Francisco José Sánchez Bruno (bateria).

Promoure la inclusió

L'orquestra deu el nom al professor Graeme Clark, que va desenvolupar el primer implant coclear multicanal del món , i busca demostrar el potencial de les persones amb implants coclears en l'àmbit musical i social, així com promoure la inclusió i la sensibilització sobre aquesta tecnologia.

La col·laboració entre la Fundació GAES Solidària, l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i Cochlear ha proporcionat els recursos i el suport necessaris perquè aquests adolescents puguin aprendre i participar en activitats musicals, com ara assajos i concerts.

A aquesta iniciativa se suma l'associació T-Oigo, la missió de la qual és donar suport a famílies amb joves que usen implants coclears o audiòfons. Segons expliquen, l'implant coclear és un dispositiu mèdic que substitueix la funció de l'oïda interna danyada. Consta de dues parts: una externa, anomenada processador de so, i una interna, que s'ubica a l'orella interna mitjançant una intervenció quirúrgica.

El processador recull i transmet el so, codificat digitalment, a la part interna del sistema, que converteix aquests senyals en impulsos elèctrics i estimula així el nervi auditiu. Aquest envia els impulsos al cervell, on s'interpreten com a so.