Previsió del temps a Catalunya: el primer divendres de tardor, marcat pel sol i la calor

Un home observa el cel. Foto: Alfons Puertas

De nou, com ja va passar el passat dijous 26, aquest divendres 27 de setembre estarà marcat pel cel assolellat i les altes temperatures a Catalunya. Vam tenir una recta final de l'estiu que semblava de tardor, i ara, els primers dies de la nova estació, les sensacions i l'ambient ens retrotrauen als mesos més calorosos de l'any.

Així ho podem veure si fem una ullada a la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) , que ens mostra que el dia tindrà el cel clar en general, o poc ennuvolat per algunes franges de núvols alts fins a mig matí, i alguns mitjans durant la tarda al Pirineu i punts del terç oest, que localment deixaran el cel mig ennuvolat.

D'altra banda, a primera hora del matí hi haurà intervals de núvols baixos a punts del quadrant nord-est, tant litoral com interior; mentre que a partir del final del matí la nuvolositat augmentarà al Pirineu i al quadrant nord-est, on el cel quedarà mig o molt ennuvolat.

En canvi, la temperatura baixarà entre moderadament i acusadament. La mínima es registrarà al final del dia.

A més, fins al migdia és possible alguna precipitació feble a l'extrem nord-est. A partir de llavors és probable precipitació feble al vessant nord del Pirineu i al quadrant nord-est del territori. S'hi acumularan quantitats de precipitació entre inapreciables i escasses.

La cota de neu començarà al voltant dels 2.200 metres al Pirineu occidental i els 2.400 metres al sector oriental, i baixarà progressivament fins a situar-se a la nit cap als 2.000 metres al Pirineu occidental i els 2.200 metres a l'oriental. D'altra banda, no es descarta algun plugim a la tarda a l'extrem sud de les Terres de l'Ebre.

Vent i visibilitat

De matinada ia partir de la nit bufarà vent component nord i oest entre fluix i moderat amb cops forts al nord i est de l'Alt Empordà i al terç sud, mentre que serà fluix i de direcció variable a la resta del territori.

La resta del dia s'imposarà el vent de component oest entre fluix i moderat amb cops forts, llevat del quadrant nord-est on bufarà de component nord i aquest entre fluix i moderat, amb algun interval de vent fluix i de direcció variable.

La visibilitat serà excel·lent, excepte cotes elevades del vessant nord del Pirineu on serà entre regular i dolenta a partir de la tarda.