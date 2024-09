Mor la llegendària actriu britànica Maggie Smith als 89 anys

Maggie Smith - Canva Pro

La gran actriu britànica Dame Maggie Smith, coneguda per les pel·lícules de Harry Potter i Downton Abbey, entre altres grans treballs, va morir a l'edat de 89 anys, segons ha assegurat la família en un comunicat.

Llegenda del teatre i el cinema britànics, va guanyar dos Oscars durant la seva carrera: pels millors anys de Miss Brodie el 1970 i Califòrnia Suite el 1979.

Els seus fills Toby Stephens i Chris Larkin, han anunciat la seva mort: "Amb gran tristesa hem d'anunciar la mort de Dame Maggie Smith. Va morir pacíficament a l'hospital aquesta matinada, divendres 27 de setembre. Era una persona molt reservada i va estar amb amics i familiars al final. Deixa dos fills i cinc néts afectuosos que estan devastats per la pèrdua de la seva extraordinària mare i àvia. . Els agraïm tots els seus amables missatges i suport i els demanem que respectin la nostra privadesa en aquest moment”.

La carrera de Dame Maggie va començar al teatre, però va obtenir la seva primera nominació al Bafta al melodrama del 1958, Nowhere to Go.

El 1963, Laurence Olivier li va oferir el paper de Desdemona per actuar al costat del seu Otel·lo al Teatre Nacional i dos anys més tard es va convertir en una pel·lícula amb l'elenc original i Smith va ser nominada a un Oscar.