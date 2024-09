"Avui Peter Pan i Wendy es tornen a trobar": l'emotiu comiat a Maggie Smith

El món del cinema i del teatre britànic està de dol després de la mort de Dame Maggie Smith als 89 anys. La llegendària actriu, coneguda pels seus inoblidables papers a Downton Abbey i la saga de Harry Potter , va morir pacíficament a l'hospital, segons ha confirmat la família en un comunicat.

L'impacte de la seva pèrdua ha deixat una empremta profunda a les xarxes socials, on milers de fans han compartit missatges d'afecte i admiració. Un dels homenatges més emotius ha estat un tuit que s'ha tornat viral: "Avui Peter Pan i Wendy es tornen a trobar" . Aquest missatge, acompanyat d'un vídeo de la pel·lícula Hook (El Capità Garfi) del 1991, mostra l'escena en què l'etern nen, Peter, es retroba amb Wendy, ja adulta, interpretada per Maggie Smith. En un gir poètic del destí, l'actor que interpretava Peter Pan en aquesta cinta era Robbie Williams, que va morir fa 10 anys.

Un retrobament que toca el Cor

El tuit ha commogut milers de persones que veuen en aquesta escena un paral·lelisme entre la vida real i la ficció. A la pel·lícula, Peter Pan, el símbol de la joventut eterna, troba Wendy ja gran, i junts recorden els dies d'aventures i somnis al País de Mai Mamás. Ara, amb la partida dels dos actors, aquesta trobada adquireix un nou significat: Peter Pan i Wendy, interpretats per dues grans estrelles que ja no són entre nosaltres, es tornen a trobar a la memòria dels fans.

La carrera d'una llegenda

Dame Maggie Smith va ser una figura icònica del teatre i cinema britànic. Guanyadora de dos premis Oscar, pels millors anys de Miss Brodie el 1970 i Califòrnia Suite el 1979, la seva carrera va abastar més de sis dècades. Va començar al teatre, però aviat va saltar al cinema, on el seu talent i el seu carisma la van convertir en una de les actrius més respectades de la seva generació.

Els seus fills, Toby Stephens i Chris Larkin, han expressat el seu dolor en un comunicat: "Amb gran tristesa hem d'anunciar la mort de Dame Maggie Smith. Va morir pacíficament a l'hospital aquesta matinada, divendres 27 de setembre. Era una persona molt reservada i va estar amb amics i familiars al final. Deixa dos fills i cinc néts afectuosos que estan devastats per la pèrdua de la seva extraordinària mare i àvia” .

Un llegat immortal

Tot i ser coneguda per generacions més joves com la inoblidable professora McGonagall a Harry Potter , Maggie Smith va deixar una marca profunda al teatre, col·laborant amb llegendes com Laurence Olivier. Des de la seva primera nominació al Bafta el 1958, fins als seus darrers treballs a la pantalla, la seva carrera va ser un reflex de la grandesa de l'art dramàtic britànic.

La piulada que celebra el retrobament de Peter Pan i Wendy encapsula l'emoció de milions de fans que han crescut veient Maggie Smith donar vida a personatges entranyables. Ara, amb la seva partida, el món l'acomiada amb la mateixa malenconia amb què Peter Pan es va acomiadar de Wendy. Però, igual que al conte, el seu llegat romandrà per sempre als cors dels que la van veure brillar a la pantalla i sobre els escenaris.

Avui, Peter Pan i Wendy es tornen a trobar, i el món del cinema acomiada una de les seves llegendes més grans.