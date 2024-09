L'amenaça que afecta milions d'usuaris amb telèfons Android

Alerta Android - Canva Pro

S'ha advertit els usuaris d'Android sobre un error maliciós que ha afectat milions de dispositius.

L'error, anomenat Necro, s'ha infiltrat als androides a través de certes aplicacions i és capaç de robar dades personals i subscriure persones a subscripcions costoses sense el seu consentiment.

Segons l'empresa de seguretat cibernètica Kapersky, que va identificar Necro per primera vegada el 2019, el codi maliciós tendeix a instal·lar-se en aplicacions conegudes com a mods.

Els mods són versions modificades d'aplicacions oficials com ara WhatsApp i Spotify que afirmen oferir funcions addicionals.

La majoria no són oficials, no són a Google Play i tendeixen a oferir-se a un preu més barat que les contraparts o de forma gratuïta, informa The Mirror.

Tot i això, algunes aplicacions a Google Play també han estat infiltrades.

Segons Kapersky, entre ells hi ha una aplicació d'edició de fotografies anomenada Wuta Camera, que va ser descarregada 10 milions de vegades abans que Necro fos descobert i eliminat.

Com mantenir el teu Android fora de perill de Necro

Kaspersky ofereix alguns consells sobre com mantenir fora de perill de Necro.

En primer lloc, la companyia recomana no descarregar aplicacions de fonts no oficials, ja que aquestes aplicacions solen ser molt més fàcils d'infectar amb errors.

Encara que pots descarregar aplicacions des de plataformes oficials com Google Play, és millor tenir precaució a les descàrregues.

Primer revisa la pàgina de l'aplicació a la botiga i mira si té ressenyes amb qualificacions baixes, ja que poden oferir advertiments sobre possibles problemes.

A més, quan una aplicació té moltes crítiques positives i una puntuació general alta, aneu en compte, ja que podria ser falsa.

Finalment, evita utilitzar aplicacions modificades o versions hackejades ja que podrien haver estat infiltrades.