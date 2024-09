El cicló tropical 'Isaac' baixarà la intensitat i arribarà a la Península en forma de borrasca

Foto: EuropaPress

El cicló tropical 'Isaac' que s'ha format a l'Atlàntic central podria assolir categoria d'huracà les pròximes hores, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) amb una sèrie de missatges a través de 'Threads'. Tot i això, l'escenari més probable ara mateix no acosta ' Isaac ' directament a la Península Ibèrica i, en qualsevol cas, si s'hi apropés, arribaria ja com a borrasca, no com a cicló tropical.

En concret, l'organisme estatal ha explicat que és possible que 'Isaac' arribi a categoria d'huracà les pròximes hores, però que encara es troba a una enorme distància de les costes europees, molt a l'oest de les illes Açores (Portugal). Alguns pronòstics assenyalen un acostament a la Península, tot i que AEMET recalca que no és l'escenari més probable i que hi ha moltes incerteses sobre la possible trajectòria que pugui seguir.

Fins i tot encara que finalment s'acosti a territori espanyol, l'organisme estatal detalla que 'Isaac' arribaria convertit en borrasca profunda després de perdre els dos dies previs les seves característiques tropicals. A més, destaca que el fet que no és "insòlit" que arribi a Europa una borrasca profunda que en origen havia estat un cicló tropical i que, de fet, sol passar moltes tardors.

En un àudio distribuït als mitjans, el portaveu de l'organisme, Rubén del Campo, ha avançat que, si arribés a Espanya, deixaria pluges, especialment al nord peninsular, i també vents intensos i mal estat de la mar a les costes del nord .

MÉS TEMPESTES I CICLONS A EUROPA PEL CANVI CLIMÀTIC

Per part seva, Eltiempo.es ha explicat que l'escalfament de l'Atlàntic i els canvis en els patrons de vents globals podrien generar tempestes que afecten Europa, atraient aquest tipus de fenòmens a prop d'Espanya. Sobre això, ha explicat que els huracans com a tal són rars a Europa, però que la presència de tempestes subtropicals i ciclons extratropicals sí que és més comú pel que ha advertit que el canvi climàtic podria fer que aquests fenòmens fossin més presents en el futur .

En línies generals, ha assenyalat que els huracans es formen principalment a zones tropicals on hi ha condicions atmosfèriques específiques que no solen donar-se a la Península Ibèrica. Una, una temperatura superficial al mar superior als 26ºC, quan en comparació les aigües que envolten Espanya i Europa són més fredes.

Tot i això, el portal meteorològic ha avisat que els ciclons tropicals que es desenvolupen a l'Atlàntic nord poden debilitar-se i transformar-se en tempestes posttropicals i extratropicals a mesura que avancen cap al nord-est.

Això vol dir que podrien arribar a afectar parts d'Europa, incloent-hi Espanya, com va passar amb el 2018 amb la tempesta 'Leslie', un huracà que, després de perdre força, va impactar a Portugal i Espanya com una tempesta posttropical i va causar forts vents i pluges intenses.