La CNMC obre un expedient sancionador contra l'Icab per presumpta recomanació d'honoraris

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha obert un expedient sancionador contra l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (Icab) per un presumpte incompliment de dues resolucions que prohibien fer recomanacions de preus sobre els honoraris dels advocats.

En un comunicat, han explicat que, el març del 2018, la CNMC va sancionar l'Icab i altres 8 col·legis d'advocats per "conductes prohibides" per l'article 1 de la Llei 15/2007 de 3 de juliol, consistents a fer recomanacions de preus mitjançant l'elaboració, la publicació i la difusió de barems d'honoraris.

A més, el febrer del 2020, la CNMC va dictar una Resolució, com a part del procediment de vigilància de l'expedient del 2018, que va declarar els criteris orientatius en taxació de costes presentats per l'Icab --novembre del 2019-- com a adequats per complir els compromisos de la resolució del 2018.

El maig de 2024, en el marc de les actuacions de vigilància, el Consell de la CNMC va interessar la Direcció de Competència a iniciar un expedient sancionador contra l'Icab per existir indicis d'incompliments.

Va difondre els criteris entre 4.000 advocats

Concretament, l'Icab presumptament va difondre els criteris orientatius per a la taxació de costes aprovats a la Resolució de 2020, "transformant les indicacions genèriques contingudes en percentatges concrets i, en definitiva, en barems o llistats de preus aplicats automàticament", entre més de 4.000 advocats del Col·legi, a més de professionals col·legiats d'altres demarcacions territorials.

Així doncs, s'ha obert un període màxim de tres mesos per a la instrucció de l'expedient i per resoldre'l per la CNMC.

Per part seva, fonts de l'Icab han afirmat a Europa Press que el Col·legi farà valer els corresponents tràmits i al·legacions al llarg del procediment incoat.