Un acident a l'AP-7 provoca 5 quilòmetres de retencions entre Barberà i Cerdanyola del Vallès

Imatge de l'AP-7 est 27 de setembre de 2024 - EP

Aquesta tarda un accident a l'AP-7 ha generat retencions importants entre Barberà i Cerdanyola del Vallès en direcció sud. Segons el Servei Català de Trànsit, l'incident ha obligat a tallar un dels carrils de l'autopista, fet que ha provocat retencions intermitents de fins a 5 quilòmetres.

El trànsit a la zona està veient-se greument afectat, i es recomana als conductors que extremin la precaució i considerin rutes alternatives si és possible. Els equips d'emergència estan treballant per restablir la normalitat com més aviat millor.