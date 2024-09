"Si prenc una cervesa, superaré la taxa màxima d'alcohol?": tot el que cal saber després de la proposta del PSOE

Foto: CanvaPro

El Grup Parlamentari Socialista al Congrés va registrar aquest divendres una proposició no de llei per reduir el límit de la taxa màxima d'alcohol permesa a tots els conductors de vehicles, motoritzats i no motoritzats, a 0,2 g/l a sang i 0, 1 mg/l en aire espirat.

Aquesta proposta, que busca millorar la seguretat viària i reduir accidents relacionats amb l'alcohol, posaria Espanya a la línia d'altres països europeus amb límits més estrictes, especialment per a conductors novells i professionals.

Encara que 0,2 g/l pot semblar un límit baix, moltes begudes alcohòliques poden fer que una persona arribi o superi aquest nivell, depenent de diversos factors com el pes, el metabolisme o si ha menjat abans de consumir alcohol.

Begudes que podrien portar-te al límit

Cervesa : Una canya de cervesa estàndard (250 ml) conté entre 4% i 5% d'alcohol, cosa que equival a aproximadament 10-12 grams d'alcohol pur. En persones amb poc pes o baixa tolerància, una sola canya podria ser suficient per assolir o fins i tot superar el límit de 0,2 g/l.

: Una canya de cervesa estàndard (250 ml) conté entre 4% i 5% d'alcohol, cosa que equival a aproximadament 10-12 grams d'alcohol pur. En persones amb poc pes o baixa tolerància, una sola canya podria ser suficient per assolir o fins i tot superar el límit de 0,2 g/l. Vi : Una copa de vi (100 ml), amb un contingut alcohòlic d'entre el 12% i el 14%, té al voltant de 12 grams d'alcohol pur. Això vol dir que una sola copa podria acostar una persona al límit legal, especialment si el consum es fa en dejú o si es té un metabolisme més lent.

: Una copa de vi (100 ml), amb un contingut alcohòlic d'entre el 12% i el 14%, té al voltant de 12 grams d'alcohol pur. Això vol dir que una sola copa podria acostar una persona al límit legal, especialment si el consum es fa en dejú o si es té un metabolisme més lent. Licors Les begudes destil·lades com el whisky, rom o vodka, amb un contingut d'alcohol que oscil·la entre el 40% i el 45%, són les més perilloses quant a assolir ràpidament el límit d'alcohol a la sang. Un sol glop de 30 ml conté aproximadament 12-14 grams d'alcohol, per la qual cosa un parell de glops podrien ser suficients per superar el llindar proposat pel PSOE.

Factors determinants

Lefecte de lalcohol varia segons el sexe, el pes i altres factors individuals. Per exemple, les persones amb menor pes corporal tendeixen a assolir el límit més ràpid, mentre que els que consumeixen alcohol sense haver menjat tenen un risc més gran de superar el nivell permès.

En resum, la proposta del PSOE subratlla la necessitat de moderació en beure, ja que fins i tot una petita quantitat d'alcohol pot portar ràpidament els 0,2 g/l a la sang.