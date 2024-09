Els experts preveuen una temporada complicada de grip | Europa Press

Els casos de grip han començat a registrar-se a Espanya i els experts preveuen una temporada complicada. Tal com assenyala 20minutos, la situació podria assemblar-se a la de l’any passat, amb una variant del virus similar i una alta incidència. La primera vacuna contra la grip en aerosol nasal autoadministrada ha estat aprovada, i la Comunitat de Madrid ha decidit avançar la campanya de vacunació conjunta contra la grip i la Covid al 7 d’octubre, amb l’objectiu d’anticipar-se a un possible augment de casos.

Les dades que arriben des de l’hemisferi sud són preocupants. A Austràlia, s’han registrat més de 340.000 casos de grip en el que portem d’any, segons la Immunisation Coalition, fet que suggereix una temporada intensa. Aquest patró podria repetir-se a Espanya, especialment si es consideren factors com la temperatura durant la tardor i l’hivern i el nivell de vacunació en la població. Segons Lorenzo Armenteros, metge de família i membre de la SEMG, “la temperatura que pugui haver-hi durant la tardor i l’hivern a Espanya i el nivell de vacunació seran factors fonamentals”.

José María Eiros, director del Centre Nacional de Grip, també subratlla la importància de no subestimar l’impacte de la grip: “El problema fonamental que tenim amb la grip és que no sempre es percep com una malaltia infecciosa que pot arribar a ser greu i a condicionar la vida de les persones”. Tot i que la incidència ha estat menor fins al 22 de setembre, segons el Sistema de Vigilància de les Infeccions Respiratòries Agudes, els experts insisteixen que no hem de baixar la guàrdia.

Els grups vulnerables, que inclouen persones majors de 60 anys, pacients amb malalties cròniques, residents en institucions tancades i dones embarassades, han d’estar especialment atents. La temporada passada, el grup de majors de 75 anys va ser el més afectat, representant el 51% de totes les hospitalitzacions per grip. Per això, es recomana la vacunació per prevenir complicacions i hospitalitzacions.

Pel que fa als símptomes, la grip en adults sol manifestar-se amb febre, tos seca, dolor muscular i articular, cansament extrem, mal de cap i mal de coll. En els nens, els símptomes poden incloure tos, febre alta, apatia, diarrea i vòmits. Reconèixer aquests símptomes i actuar a temps és crucial per evitar complicacions greus.

Els ciutadans poden sol·licitar la seva vacuna a través de La Meva Salut o del lloc web oficial citasalut.gencat.cat, un pas important per protegir-se durant aquesta temporada de grip que s’anticipa desafiant.