RTVE suspèn les oposicions després d'una filtració de preguntes: "Hem perdut temps i diners"

Seu de RTVE a Prado del Rey (Madrid). - EP

Milers d'opositors que aspiraven a una plaça fixa a RTVE van viure una jornada de confusió i frustració diumenge passat. La corporació va cancel·lar l'examen per a la categoria d'informador a última hora, quan els més de 5.000 candidats ja esperaven per ingressar a les aules, al·legant "motius de força major". Segons va informar el sindicat USO en un tuit, la suspensió va ser deguda a la detecció d'una filtració de les preguntes de l'examen. Aquesta notícia va arribar als opositors, no pas per un comunicat oficial, sinó a través de xarxes socials i mitjans de comunicació.

"Ens sentim totalment desemparats", afirma Raquel, treballadora de RTVE i una de les aspirants, a Eldiario.es. La situació va deixar en estat de xoc milers de persones que havien dedicat mesos, i fins i tot anys, a preparar-se per a les oposicions. "Porto quatre anys de procés preparant-me, això ha estat devastador", comparteix Álvaro, un altre opositor afectat, que a més és treballador interí a la corporació. La sensació d'injustícia i desconcert es va veure agreujada perquè molts aspirants havien fet sacrificis personals i econòmics per assistir-hi, alguns fins i tot viatjant des de l'estranger.

Una filtració que ho va canviar tot

El comunicat oficial de RTVE, que va arribar tard per a la majoria, només esmentava "motius de força major" sense especificar la causa de la suspensió. Mentrestant, el sindicat USO ha informat que la decisió s'ha pres després de descobrir una filtració de les preguntes de l'examen, cosa que ha obligat a la suspensió "per garantir la transparència i la igualtat d'oportunitats", segons recull Eldiario.es. Altres fonts sindicals van revelar a EFE que un membre del tribunal de l'examen va tenir coneixement de la possible filtració diumenge a primera hora, cosa que va motivar una ràpida reunió per analitzar la situació i prendre la dràstica mesura.

CCOO ha afirmat que fins a un 83% de les preguntes de l'examen havien estat filtrades, cosa que va fer inevitable la cancel·lació del procés. Per part seva, el Consell d'Informatius de TVE ha expressat la seva "profunda indignació" i ha demanat que s'investiguin els fets per depurar responsabilitats.

Els afectats exigeixen justícia i transparència

El malestar entre els opositors és palpable. "Hem perdut temps, diners i esforç", lamenta Irene, una altra de les candidates, que va viatjar des de Còrdova per fer la prova, invertint en bitllets de tren i allotjament a Madrid. Com ella, centenars de persones de tot el territori espanyol i altres països, com Argentina, Uruguai i Grècia, es van desplaçar per a l'examen que mai no va tenir lloc. "Ens condiciona la vida. He estudiat durant mesos, sacrificant vacances i temps amb la meva família, i ara tot ha estat en va", afegeix Raquel.

Una de les preocupacions més grans dels afectats és el temari, ja que, segons expliquen, no és fix. "Estudiem actualitat, i per això si ho retarden, tot canvia: noms, càrrecs, i altres dades efímeres", comenta Álvaro. Molts temen que l'ajornament impliqui que hagin d'estudiar novament una gran quantitat d'informació actualitzada.

A més, els opositors demanen conèixer la identitat dels responsables de la filtració i exigeixen la inhabilitació del tribunal que va organitzar la prova. Alguns fins i tot estudien la possibilitat de fer aturades als seus llocs de treball per visibilitzar el seu malestar. “Som els treballadors interins els que sostenim RTVE”, subratlla Álvaro.

RTVE sota pressió

La cancel·lació de l'examen ha provocat una onada de crítiques cap a la gestió del procés d'oposició a RTVE. Membres del Consell d'Administració ja han traslladat el seu descontentament a la presidenta interina de la corporació, Concepción Cascajosa, a qui, segons fonts d'EFE, "se li havia advertit que això podia passar". La direcció de RTVE ha anunciat que presentarà una denúncia davant de la policia per aclarir els fets i depurar responsabilitats.

El procés d'oposició, que ja havia estat suspès anteriorment per l'Audiència Nacional després de declarar-se nuls alguns dels seus requisits, continua sumit a la polèmica. Molts opositors, que fa anys que es preparen, exigeixen respostes clares i un procés just. “Hem complert tots els requisits, ens hem preparat, hem estudiat... Ara exigim que les regles del joc siguin iguals per a tots”, conclou Raquel.