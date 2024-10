Previsió del temps a Catalunya: octubre comença amb un lleu descens de la temperatura

Una noia asseguda a un banc. Foto: Europa Press / Canva Pro

El calendari ja marca el primer dia del desè mes de l'any, però com ha anat passant en alguns dels últims del mes de setembre, segueix amb una sensació més pròpia de l'estiu que de la tardor. Aquest 1 d'octubre arriba amb valors semblants a finals del mes passat. En els propers dies les temperatures baixaran, però aquesta estrena d'octubre porta una jornada assolellada encara que a última hora de la tarda podria ploure a alguns punts del Pirineu i Prepirineu.

Així ho podem veure a la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que diu que fins a mig matí el cel estarà poc ennuvolat per franges de núvols alts i prims, si bé quedarà localment mitjà o molt ennuvolat a la Depressió Central, sobretot a l'est, i en punts del litoral i prelitoral per estrats baixos, en aquest darrer sector tornaran a partir de la nit.

A partir de llavors creuaran bandes de núvols alts i mitjans d'oest a aquest que deixaran el cel entre mig o puntualment molt ennuvolat, els quals seran més abundants i compactes al llarg de la tarda i especialment al Pirineu occidental.

La temperatura serà semblant a la de les jornades anteriors, si bé s'espera que els propers dies, ja de cara al cap de setmana, hi hagi un nou descens.

A més, cap al final del dia és possible alguna precipitació feble a punts del Pirineu i Prepirineu Occidental.

Vent i visibilitat

Fins a mig matí el vent serà fluix i de direcció variable, amb nombroses calmes a l'interior i amb terral al litoral, amb alguna vegada moderat. Al centre del dia bufarà entre fluix i moderat de component sud al litoral i prelitoral, amb alguns cops forts a la tarda al sector central i nord, i de component oest a la resta de l'interior. Al final del dia quedarà fluix i de direcció variable però amb predomini del component oest al litoral.

La visibilitat serà excel·lent a cotes altes del país del Pirineu, Prepirineu i Montseny, si bé empitjorarà al final del dia al Pirineu i Prepirineu occidental. A la resta del territori serà bona, si bé fins a mig matí serà regular o dolenta a punts de la Catalunya Central i del litoral i prelitoral amb alguns bancs de boira o boirina.