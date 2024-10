Els 'criptobros' es cabregen amb el denunciant d'Alvise per presumpte intrusisme laboral

Foto: EuropaPress i CanvaPro de wakhidafandi43

L'Associació d'Usuaris de Criptomonedes ha presentat una denúncia davant els jutjats madrilenys contra Álvaro Romillo --àlies Cryptospain--, el denunciant de l'eurodiputat Luis 'Alvise' Pérez , per un delicte d'intrusisme professional en entendre que ha publicitat i prestat serveis d'assessoria tributària i financera mancant de titulació acadèmica i sense estar registrat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Així consta a l'escrit, en què els lletrats d'Aranguez Advocats expliquen que Cryptospain "guiat pel seu ànim de lucre" exercia aquesta activitat d'assessoria "des de principis del 2021 i fins a tot just fa dues setmanes" quan, asseguren, "tanca totes les seves plataformes digitals".

Abunden que Romillo ha publicat vídeos a través del seu perfil a TikTok (@cryptospain), que comptava amb més de 212.000 seguidors, "normalment relacionats amb l'elusió fiscal i la inversió en criptomonedes, prevalent-se de la seva falsa condició d'expert en matèria fiscal i tributària per generar sensació de seguretat en els usuaris de la plataforma esmentada".

Així, expliquen des de la plataforma d'usuaris, s'ha anat creant una "marca personal" que ha permès dur a terme l'assessorament a clients, "sent aquests, majoritàriament, empresaris i particulars del sector crypto". Com a exemple de la seva tasca en xarxes, indiquen que aconsellava l'obertura de comptes bancaris a l'estranger amb vista a la recepció de capital procedent de comptes bancaris espanyols, o com fer un canvi de residència fiscal, "tot això com a mecanisme d'elusió d'impostos" a Espanya".

Citar-lo com a investigat

Per tot això, l'associació interessa la declaració de Romillo com a investigat, que es rebi declaració a l'associació denunciant amb oferiment d'accions legals, i que l'Equip de Delictes Informàtics de la Policia Nacional elabori el corresponent atestat informatiu sobre els fets denunciats. Així mateix, demanen que es procedeixi al cessament de tota activitat del denunciat en xarxes socials, i es consigni tota la documentació que figura al seu perfil de TikTok.

A més, per evitar el risc de fugida, la destrucció de proves i la reiteració delictiva, interessen que s'acordin les mesures cautelars oportunes. Romillo està sent investigat per l'Audiència Nacional per la presumpta estafa comesa per Madeira Invest Club, una plataforma de la qual va ser màxim responsable, que hauria fet un suposat frau de més de 300 milions d'euros.

Alhora, aquest empresari va presentar una autodenúncia davant la Fiscalia General de l'Estat el 19 de setembre passat "posant-se a disposició de la Justícia" i en què sostenia que va entregar 100.000 euros "en efectiu" a l'eurodiputat Alvise Pérez el 27 de maig passat , setmanes abans dels comicis europeus.