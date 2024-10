Alerta per sequera: posen data a una hipotètica tornada a l'excepcionalitat a Barcelona i Girona

Foto: EuropaPress, CanvaPro d'InstaStudio

Males notícies a Catalunya. La sequera podria tornar a complicar la situació a la regió de Barcelona i Girona, ja que podria tornar a la situació d'excepcionalitat per sequera en dos mesos si no hi torna a haver episodis significatius de pluja. Aquesta primícia la van avançar fonts de l'Agència Catalana de l'Aigua a RAC 1 aquest dilluns.

La situació és preocupant, ja que els embassaments del Sistema Ter-Llobregat han baixat per sota del 30% de la seva capacitat, i s'acosten perillosament al 24%, nivell que obligaria el Govern a implementar mesures més estrictes de restricció d'aigua, tal com va fer anteriorment.

Cal recordar que el 2 d'agost passat es va fer oficial la sortida de l'estat d'excepcionalitat per entrar a l'estat d'alerta a la Capçalera del Ter i al Mitjà Llobregat, a més de passar d'alerta a estat de prealerta a la Capçalera del Llobregat .

Estat de les reserves d'aigua als embassaments de les conques internes de Catalunya. (Foto: ACA)

Segons les últimes dades de l'ACA, les reserves als cinc embassaments que conformen el sistema Ter-Llobregat han experimentat un descens considerable i han assolit el nivell més baix en els últims tres mesos. Entre els embassaments més afectats hi ha el de Susqueda, el més gran de la zona, que a principis d'agost era prop del 42% de la seva capacitat i actualment ha baixat al 35%. Altres embassaments, com el de la Baells, han passat del 51% als inicis de l'estiu al 41%, mentre que la Llosa del Cavall ha caigut del 28% a menys del 25%.

Davant d'aquesta situació, el Govern no descarta la possibilitat d'haver d'endurir novament les restriccions a la zona de Barcelona i Girona si les condicions climàtiques no milloren a la tardor. Les fonts de l'ACA adverteixen que, si no es produeixen pluges a les capçaleres dels rius, es podria declarar l'excepcionalitat per sequera a finals de novembre. Tot i això, aquesta data podria endarrerir-se si el ritme de descens dels embassaments es modera.

L'ACA subratlla que, amb l'arribada de la tardor, les temperatures baixen, cosa que redueix l'evaporació i el consum d'aigua, especialment per a les campanyes de reg, cosa que podria ajudar a mitigar la situació. Tot i això, tot depèn de l'arribada de les tan esperades pluges que podrien alleujar la pressió sobre els embassaments de la regió.

Durant aquest any, l'estat de la sequera ha evolucionat. En el pitjor dels escenaris es va rondar el 15% a les conques internes, cosa que va provocar que s'establís l'estat d'emergència. A partir de finals de març, va arrencar un episodi de plujar reiterades que va permetre que els nivells ascendissin de forma meteòrica i es passés al nivell d'excepcionalitat. Sense embagre, a l'agost va tornar al nivell d'alerta, tot i que va ser una mesura criticada perquè no plovia tant a l'estiu i perquè el consum de l'aigua acostumava a pujar, sobretot pel turisme.