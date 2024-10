Has rebut una trucada d'un tècnic de WhatsApp? Compte, podrien robar-te el teu compte

Una persona usant WhatsApp. Foto: Europa Press / Canva Pro

L'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) ha alertat recentment sobre una nova modalitat de robatori de comptes de WhatsApp , basada en un cas real reportat a la seva Línia d'Ajuda de Ciberseguretat. Una dona va informar que havia perdut l'accés al compte a l'aplicació.

Què havia passat? La dona va rebre una trucada a través de WhatsApp des d'un número amb prefix dels Estats Units. En contestar, una persona es va identificar com a membre de l'equip de suport tècnic de l'aplicació, afirmant que algú havia accedit al perfil des d'un altre dispositiu.

Per verificar la seva identitat, la suposada agent li va sol·licitar diverses dades, com ara la marca i el model del telèfon mòbil. A més, li va esmentar que li enviaria un codi de sis dígits per SMS, que havia de proporcionar-li per confirmar que efectivament aquest era el telèfon.

Convençuda que parlava amb el servei tècnic legítim de WhatsApp, la víctima va proporcionar tota la informació sol·licitada, inclòs el codi de 6 dígits que havia rebut per SMS. També va confirmar que no tenia habilitat un segon factor d´autenticació per accedir al´aplicació. En aquell moment, la trucada es va tallar i la víctima va perdre l'accés al compte de WhatsApp.

Intentant resoldre la situació, la dona va reinstal·lar WhatsApp al dispositiu i va introduir els sis números que havia rebut per SMS. Tot i això, va ser en va: l'aplicació li va informar que el seu número de telèfon ja no estava vinculat al seu perfil i que n'havia d'ingressar un de nou.

Els riscos... i què es pot fer per evitar-los

El robatori de comptes de WhatsApp representa un risc significatiu per diverses raons. Els delinqüents busquen accedir a aquests comptes principalment per enviar correu brossa als contactes de la víctima i, més greument, per suplantar la seva identitat. En fer-se passar per la persona afectada, podeu enganyar amics i familiars, robant informació o intentant prendre el control d'altres comptes. A més, poden extorsionar la víctima, amenaçant de fer servir el compte per sol·licitar informació o imatges dels seus contactes a canvi d'un pagament.

Per protegir-se contra el robatori de comptes, l'INCIBE recomana mai compartir el codi de verificació, que ha de ser utilitzat només pel titular del compte en canviar de dispositiu. També suggereix activar la verificació en dos passos, afegint-hi una capa addicional de seguretat. Mantenir la confidencialitat de dades i claus personals és crucial per evitar ser víctima d'aquests delictes.