Guia de l'app de mòbil de la Seguretat Social: tot el que necessites saber per treure'n profit

Foto: EuropaPress, CanvaPro de bongkarn thanyakij

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha llançat una nova aplicació mòbil gratuïta dissenyada per facilitar l'accés a informació clau i la realització de tràmits relacionats amb la Seguretat Social.

Amb aquesta app, els usuaris poden accedir a dades personals, donar-se d'alta com a autònoms, i obtenir informació actualitzada sobre la seva situació a la Seguretat Social.

Presentació de l'aplicació de mòbil

Elma Saiz, ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, va destacar durant la presentació que l'aplicació busca acostar els ciutadans als serveis de la Seguretat Social, i permet una gestió més fluida i accessible. Entre les seves funcions principals, permet actualitzar dades personals, accedir a bases de cotització i descarregar documents importants com l' Informe de Vida Laboral.

Borja Suárez, secretari d'Estat de la Seguretat Social, i Andrés Harto, director general de la TGSS, van acompanyar Saiz a la presentació, subratllant l'enfocament cap als joves, que ara poden gestionar les seves pràctiques formatives i conèixer els beneficis de la cotització de manera senzilla des del dispositiu mòbil.

Funcionalitats Clau

La nova app reuneix les principals funcionalitats del portal Import@ss , llançat el 2021, amb l'avantatge que ara els usuaris poden rebre notificacions push i accedir-hi mitjançant identificació biomètrica (si estan registrats amb Cl@ve Permanente). Entre els serveis més destacats s'hi inclouen:

Consulta i descàrrega de l' Informe de Vida Laboral .

. Actualització de dades personals .

. Consulta de bases de cotització .

. Tràmits com l'alta d'autònom o la feina de la llar.

Accés a notícies i vídeos relacionats amb la Seguretat Social.

i relacionats amb la Seguretat Social. Notificacions personalitzades i emmagatzematge de documents al dispositiu, sense necessitat de connexió a internet.

Com començar a fer servir l'app

Per començar a utilitzar l'aplicació, cal descarregar-la al dispositiu mòbil i autenticar-se d'una de les maneres següents:

Cl@ve Permanent

Certificat Digital (només disponible a Android)

(només disponible a Android) Autenticació per SMS

Després d'identificar-se, els usuaris poden configurar notificacions push i activar l'accés biomètric per a connexions futures. Si no s'autentiquen, l'app només mostrarà informació general sobre els serveis de la TGSS.

Perfils disponibles

L'aplicació ofereix quatre perfils diferents, cadascun amb funcions específiques:

Autònoms : Accés a informació i tràmits relacionats amb el treball per compte propi, com a alta o baixa, modificació de la base de cotització i simulació de quotes. Ocupació de la llar : Per a treballadors domèstics i ocupadors, permet gestionar la contractació, consultar rebuts i modificar salaris. Artistes : Ofereix eines per gestionar la situació laboral, sol·licitar devolucions o realitzar altres tràmits. Joves : Especialment útil per a estudiants en pràctiques, amb informació sobre cotització i guies d'ús de la Seguretat Social.

Novetats per a Estudiants en Pràctiques

Amb la nova normativa del gener del 2024, les pràctiques no remunerades també cotitzen a la Seguretat Social. L'app permet als estudiants gestionar el número de la Seguretat Social, descarregar el seu Informe de Vida Laboral i accedir a informació sobre els beneficis de la cotització.

Per tant, la nova aplicació de la Seguretat Social representa un avenç important en la digitalització dels serveis públics, cosa que facilita l'accés a tràmits essencials per a diferents grups de la població. Ja sigui per a joves, autònoms, treballadors de la llar o artistes, aquesta eina permet gestionar amb més agilitat i comoditat els aspectes més rellevants de la seva relació amb la Seguretat Social.