Canvia el perfil dels treballadors: aquestes són les habilitats que necessiten les generacions futures

Foto: CanvaPro de jupirem i bongkarn thanyakij

El pas dels anys afecta en molts àmbits, i el laboratoris n'és un altre. Segons l'informe “Joves i Mercat de Treball” del Ministeri de Treball i Economia Social d'Espanya, les empreses busquen a les noves generacions una combinació d'habilitats tècniques, competències digitals, domini d'idiomes (especialment anglès) i soft skills com la comunicació efectiva i el treball en equip.

Aquest panorama es complementa amb el Future of Jobs Report 2023 del Fòrum Econòmic Mundial, que assenyala que en els propers cinc anys el 44% de les competències laborals canviaran a causa de la transformació digital i l'ús de tecnologies com la intel·ligència artificial i el big data. A més, el 86% de les empreses adoptarà plataformes digitals, cosa que augmentarà la demanda de competències tecnològiques.

En aquest context, Juan Luis Moreno, director de Managing de The Valley, destaca la importància de l'adaptabilitat i l'aprenentatge continu. Assenyala que les empreses valoren professionals que, a més de dominar les àrees, siguin flexibles i capaces d'adaptar-se ràpidament als canvis tecnològics. Aquesta capacitat, coneguda com a " lifelong learning ", permetrà als joves anticipar-se als canvis del mercat i mantenir-se competitius en un entorn VUCA (volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat).

Des de The Valley Business & Tech School, s'identifiquen les competències principals que les noves generacions han de desenvolupar per millorar la seva ocupabilitat. Entre elles destaquen el domini d'eines tecnològiques avançades, com ara el big data i la intel·ligència artificial; el pensament analític i creatiu per solucionar problemes i generar innovació; l'adaptabilitat per assumir rols nous en entorns de treball canviants; i les habilitats en comunicació i lideratge digital, essencials en el treball remot.

Finalment, se subratlla la importància de l'aprenentatge continu, ja que les tecnologies evolucionen constantment i exigeixen als professionals una actualització constant dels seus coneixements i habilitats. Aquesta mentalitat proactiva serà clau per enfrontar els reptes de la propera dècada i garantir l'èxit en un mercat laboral en transformació.