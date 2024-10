Gabriel Escarrer: “La regulació del lloguer de vacances il·legal es presenta com una tasca urgent”

Foto: CEDE

Aquest dimecres s'ha celebrat un nou Esmorzar de Treball CEDE – Confederació Espanyola de Directius i Executius amb Gabriel Escarrer, president i conseller delegat de Meliá Hotels International sota el títol “Meliá Hotels International: 70 anys de lideratge, valors i professionalització”.

L'acte, presentat per Lola Solana, presidenta de l'Institut Espanyol d'Analistes i moderat per Eva Toledo, presidenta del Cercle de Directius d'Alacant, ha comptat amb el patrocini d'AGBAR i Deloitte.

Gabriel Escarrer ha començat la seva intervenció assenyalant que aquest any el balanç del sector hoteler es pot qualificar de “moderadament positiu. “La temporada ha estat bona, però hi ha certs desafiaments que ens obliguen a actuar”.

Des de fa temps, ha assenyalat Escarrer, “el sector adverteix sobre la necessitat de reconsiderar el model turístic que desitgem impulsar, especialment després de dos anys marcats per la pandèmia de la Covid-19. Un dels temes més crítics és el sentiment creixent de turismefòbia, que s'ha intensificat en diverses regions”.

Un altre desafiament important, ha indicat el president i conseller delegat de Meliá, és la proliferació del lloguer de vacances il·legal, “que impacta negativament en la competitivitat del sector hoteler. La regulació daquest fenomen es presenta com una tasca urgent per evitar que continuï debilitant el turisme formal i sostenible”.

L'empresa familiar: èxit, trajectòria i valors

Meliá Hotels International és un exemple clar d'una empresa amb una sòlida trajectòria familiar. Els valors familiars han estat claus en lèxit de la companyia, on la implicació directa de la família ha permès mantenir una visió a llarg termini. Aquest enfocament, ha apuntat Escarrer, "ha estat fonamental per al creixement sostingut de Meliá, sent pioners en lʻobertura de destinacions de vacances en llocs com el Carib, Canàries, Mallorca i molts altres".

Una de les fites més importants de la història de Melià va ser la sortida a borsa el 1996, un pas que “ha estat extremadament reeixit”. Aquest fet, segons Escarrer, també va impulsar la signatura d´un protocol familiar, “garantint la continuïtat dels valors que ens han portat fins aquí. Actualment, estem preparant les properes generacions perquè es converteixin en accionistes responsables i segueixin contribuint al futur de la companyia”.

El president i conseller delegat de Melià, Gabriel Escarrer, també ha destacat la importància d'establir una connexió sòlida amb tots els stakeholders. "Un exemple clar d'això és la nostra relació amb els clients", ha afirmat. Escarrer ha subratllat que Meliá ocupa el lloc 17 entre les companyies hoteleres a nivell mundial i és la segona a Europa, “un èxit especialment significatiu atès que moltes empreses van començar en el turisme urbà, mentre que Meliá ho va fer al sector de vacances. Aquest enfocament ha estat clau en l'èxit i la diferenciació de la companyia en el mercat global competitiu”.

A més, ha indicat que “el món de vacances requereix ser molt enginyós per evitar la monotonia, especialment en àrees com la gastronomia, les begudes, l'animació i serveis com els spas. Ens enorgulleix haver inaugurat el primer hotel amb zero emissions a Mallorca, fet que marca una important fita en el nostre compromís amb la descarbonització. Estem avançant amb grans passos en aquesta àrea, perquè, avui dia, si no ets un aliat del medi ambient, ets fora del mercat”.

Compromís social i digitalització

Un altre aspecte que ha destacat Escarrer és en la col·laboració publicoprivada, “sobretot en regions en desenvolupament, on treballem en la creació de valor social. Això és clau per al nostre creixement i és fonamental continuar en aquesta direcció. En termes d'impacte social, busquem diferenciar-nos, i ens esforcem per anar un pas més enllà. El sector turístic és, sobretot, per i per a les persones, i el nostre objectiu és continuar avançant en aquesta direcció, impulsant diversos projectes que reforcin el nostre compromís amb el desenvolupament social”.

La digitalització també és un pilar clau per a Meliá. En aquest sentit, ha indicat, “la nostra web genera més de mil milions dʻeuros en facturació, representant més del 50% de les nostres vendes. En aquesta línia, seguim treballant intensament i continuarem avançant per maximitzar els resultats."

Lideratge

Escarrer també ha abordat el tema del lideratge, destacant que "quan arriben temps complicats, el més important és mantenir-se fidel a l'estratègia i als valors". Segons el president i conseller delegat de Melià, "a Melià ens qüestionem tot, excepte la nostra estratègia i els nostres valors, i això és el que ens ha fet forts. És també el que recomano a qualsevol líder". En un entorn volàtil i convuls, ha subratllat Escarrer, “no aplicar aquest principi pot deixar les empreses fora del mercat”.

L'Esmorzar CEDE també s'ha retransmès a través de l'espai digital de Conexión España, una iniciativa participada per la Fundació CEDE que cerca reconèixer i impulsar el valor del lideratge espanyol al món, comptant amb una comunitat de més de 1.000 directius.