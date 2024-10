VÍDEO | Jose Luis Bonet i Miquel Roca investits com a doctors honoris causa per la Universitat Abat Oliba

Acte d'Investidura com a doctors honoris causa per la UAO CEU de Jose Luis Bonet i Miquel Roca/ Foto: Univ. Abat Oliba

La Universitat Abat Oliba CEU ha investit com a doctors honoris causa el president de la Cambra de Comerç d'Espanya i president d'honor de Freixenet, José Luis Bonet Ferrer , i el ponent de la Constitució Espanyola i president honor del despatx Roca Junyent, Miquel Roca Junyent a una cerimònia conjunta celebrada aquest dimecres, 2 d'octubre, a l'Aula Magna de la UAO CEU.

La UAO CEU ha volgut atorgar-los la màxima consideració acadèmica com a universitat. En el cas de Bonet, la decisió es fonamenta en els seus mèrits al camp de l'Economia, l'Empresa i el Comerç després de presidir des de fa deu anys la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Espanya.

Respecte de Roca Junyent, s'ha desitjat posar en relleu la seva valuosa contribució a l'àmbit del Dret, la Filosofia Moral i la Ciència Política en ser un dels set ponents de la Constitució Espanyola (1978) i per haver integrat la Comissió que va redactar el Estatut d'autonomia de Catalunya (1979).

La investidura com a doctors honors causa de Bonet i Roca es produeix en el context de celebració del 50è aniversari d'Abat Oliba CEU com a institució universitària.

Jose Luis Bonet: "Hem de recordar que el 98% de les empreses són pimes"

Jose Luis Bonet sent investit Doctor Honoris Causa / Foto: Univ. Abat Oliba

En el discurs d'acceptació, el president de la Cambra de Comerç d'Espanya, José Luis Bonet, ha recalcat la importància de les fires i les Cambres, com a institucions públiques la base de les quals són els empresaris i directius, en què s'exemplifica el valor de la cooperació publicoprivada i el paper de la qual per a la promoció econòmica i el desenvolupament del país és determinant. "En un país de pimes com és Espanya, la tasca de les fires amb vista a la innovació i la internacionalització de les empreses és fonamental", ha assenyalat José Luis Bonet, al·ludint a Alimentaria , la fira internacional d'alimentació de la Fira de Barcelona , que ell mateix va presidir entre els anys 2002 i 2022 i que considera “reflex de la diversitat de la gastronomia espanyola”.

Per a Bonet, Alimentaria és “un dels instruments més importants amb què compta el sector agroalimentari espanyol”, per la seva capacitat de donar resposta a les seves necessitats “ajudant les pimes a entaular contactes amb importadors, agents comercials i distribuïdors de tot el món per a exportar més i millor”. Bonet ha conclòs referint-se a la fira internacional d'alimentació de la Fira de Barcelona com “un èxit que és de Barcelona, Catalunya i Espanya, i del seu sector agroalimentari que és un sector guanyador al món”.

Miquel Roca: "La nostra llibertat és impossible sense respectar la llibertat dels altres"

Miquel Roca en plena investidura d'Honoris Causa/ Foto: Univ. Abat Oliba

La reflexió sobre el paper que el Dret ha de jugar a la societat ha presidit el parlament de Miquel Roca. En un context acadèmic, s'ha referit a la necessitat d '“explicar el Dret a la gent” , perquè “ignorar què són els drets i llibertats que el nostre ordenament proclama convida a no respectar-los”.

També perquè “ només des del coneixement dels propis drets és possible comprendre per què cal respectar els dels altres” . Segons ha defensat, la societat en el seu conjunt ha d'amarar-se del valor de la defensa i preservació del dret. Quan aquest valor es “minimitza o banalitza”, la Història mostra que “la discòrdia i la confrontació estan servits”.

Aquestes idees connectaven de manera natural amb una part fonamental de la biografia de Roca, que és la seva condició de ponent de la Constitució Espanyola, raó per la qual “avui m'heu trucat aquí”. "Em sento molt honrat per aquesta associació, i més en un moment en què em sembla molt oportú reiterar la defensa de la Constitució i els seus valors", ha proclamat.

Uns valors a què s'ha confessat “addicte” i que es condensen en la noció de consens, expressat en la voluntat “per acordar i discrepar”. Es tractava “no només de respectar la diferència sinó de fer-la possible”. Fins i tot avui, quan se senten veus que "plantegen nous objectius que conviuen malament amb els valors que, entre tots, consagram el 1978", cal recordar que "són precisament aquests valors els que emparen l'expressió lliure d'aquests objectius". En suma, la de Roca ha estat una reivindicació d'aquell país que va aprendre a viure amb llibertat i respecte, en un moment, com l'actual, en què hi ha dies que “ens fan creure que ens tornarem a deixar temptar per la genètica de la confrontació i la discòrdia”.

Bonet i Roca una vida plena de vocació de servei

El catedràtic d'economia aplicada de la UAO CEU i rector honorari d'aquesta universitat, Juan Corona, ha presentat els mèrits de Bonet Ferrer per ser investit com a doctor honoris causa. Al seu 'laudatio' s'ha referit al vessant acadèmic i empresarial de Bonet ia una vocació de servei que intensament desenvolupa des de la seva posició com a president de la Cambra de Comerç d'Espanya.

La 'laudatio' de Roca Junyent ha anat a càrrec del catedràtic de Dret Penal i també rector honorari de la UAO CEU, Carlos Pérez del Valle . De Roca ha destacat la seva proximitat, gairebé genètica, a l'àmbit polític i l'aferrament a la seva condició de jurista, faceta que va marcar la seva manera d'actuar a la vida pública. Així va passar quan, comptant només 37 anys, va formar part de la ponència de la Constitució, on es va desenvolupar com “un jurista convençut de la missió prevalent del Dret”.

La cerimònia ha conclòs amb les intervencions del rector de la UAO CEU, Rafael Rodríguez-Ponga, i del gran canceller de la UAO CEU i president del grup educatiu CEU, Alfonso Bullón de Mendoza . Aquest darrer ha destacat el “paper decisiu de Roca” com a “garant dels nostres drets i llibertats fonamentals” i la contribució de Bonet, que al capdavant de la Cambra de Comerç defensa “els interessos de les nostres empreses en l'àmbit internacional”.

En una línia semblant, el rector Rodríguez-Ponga ha assenyalat que aquests doctorats honoris causa representen també un reconeixement “a una generació que es va conduir cap a un projecte col·lectiu de pau i convivència”. I ha cridat a prendre com a exemple aquella societat espanyola de la Transició: “podem construir nous consensos, seguim el seu exemple”.