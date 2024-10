Espanya expulsa al Marroc un dels condemnats pels atemptats del 17-A a Barcelona i Cambrils

El Ministeri de l'Interior ha expulsat el Marroc Said Ben Iazza, un dels condemnats pels atemptats del 17 d'agost del 2017 a la Rambla de Barcelona i Cambrils. La decisió s'ha adoptat perquè ja ha complert la seva condemna de 18 mesos de presó com a cooperador al delicte d'organització criminal i perquè li ha estat revocat el permís de residència.

Segons avança 'El País' i ha confirmat a fonts policials Europa Press, l'expulsió es va produir el mes d'abril, quan Ben Iazza va quedar en llibertat en complir la condemna que, si bé l'Audiència Nacional (AN) va fixar en 8 anys de presó, el Suprem va reduir considerablement en deixar-la en 1 any i 6 mesos en estimar parcialment el seu recurs.

En concret, la Sala Penal de l'Alt Tribunal va entendre a la seva sentència de novembre de 2023 que existien dubtes raonables que el recurrent, Ben Iazza, conegués o es representés amb suficient detall que, amb els seus actes objectivament cooperatius, col·laborava amb una organització criminal amb finalitat terrorista.

Amb tot, se'l va condemnar com a autor d'un delicte de cooperació per imprudència greu, ja que amb el seu comportament, cedint l'ús d'un vehicle i el document d'identitat que els terroristes van utilitzar per comprar precursors d'explosius, va incomplir greument deures objectius de cura.

Més de 18 mesos a la presó

Fonts jurídiques, consultades per aquesta agència de notícies, expliquen, a més, que quan la Policia es va dirigir a l'Audiència Nacional per informar que iniciaven la seva expulsió per via administrativa, no hi va haver oposició per part del tribunal, tenint en compte que havia complert de sobres la condemna imposada segons el Suprem. Recorden que, en realitat, Ben Iazza va estar a la presó 4 anys atès que va ser detingut poc després de produir-se els atemptats i va quedar en llibertat condicional després de la primera sentència.

El judici pels atemptats del 17-A es va celebrar a l'AN el 2021, i es va condemnar a més Driss Oukabir i Mohammad Houli Chemlal a 36 i 43 anys de presó, respectivament, per pertinença a organització terrorista; tinença, dipòsit o fabricació de substància o aparells explosius i inflamables de caràcter terrorista; i estralls en temptativa de caràcter terrorista en concurs amb 29 delictes de lesions per imprudència greu.

Cal recordar que l'AN sí que va rebutjar en una ocasió autoritzar l'expulsió administrativa de Said Ben Iazza, va ser el maig del 2023, quan la Sala Penal es va oposar a la petició de la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres atès que la condemna encara no era ferma ja que faltava la revisió del Suprem.

Oukabir, no obstant, sí que va rebre permís per seguir complint la seva condemna al Marroc en virtut d'un acord bilateral entre els dos països. El condemnat va sol·licitar complir la seva condemna al seu país natal, una autorització que va rebre el 2023.