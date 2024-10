La Llei d'Amnistia ha provocat 54 recusacions de magistrats del Tribunal Constitucional

Mentre els magistrats Laura Díez -antic càrrec de Moncloa- i Juan Carlos Campo, exministre de Justícia, acumulen 9 recusacions cadascun. L'abstenció de Campo ja ha quedat aprovada en el recurs d'inconstitucionalitat que va presentar el Tribunal Suprem. I és que la decisió sobre si un dels magistrats pot intervenir o no en l'assumpte no s'adopta de manera genèrica.

El calendari per deliberar sobre les recusacions implica que al Ple de la setmana que ve es vegi la del president i en les setmanes jurisdiccionals posteriors primer la de la magistrada Díez i després la de Macías. Els conservadors veuen en aquest sistema una estratègia que els deixa en desavantatge i preveuen reclamar que totes les recusacions s'estudiïn de manera simultània.

LES CONSEQÜÈNCIES DE LES RECUSACIONS DE MAGISTRATS

Cada recusació presentada paralitza el procediment corresponent, cosa que significa que la seva tramitació processal en aquesta primera fase vagi més lenta fins que siguin resolts tots els incidents de recusació presentats.

Així, l'equilibri entre els sectors progressista i conservador han esdevingut la primera batalla aixecada per l'estudi de la constitucionalitat de la llei d'Amnistia. Els números donen en aquest moment 6 vots al sector més proper al Govern i 5 al conservador.

HI HA UNA ACUMULACIÓ PER RESOLDRE 20 RECURSOS I QÜESTIONS D'INCONSTITUCIONALITAT

A més, al tancament del termini per recórrer, fa unes setmanes, el Constitucional acumulava 20 recursos i qüestions d'inconstitucionalitat. A aquestes s'hauran de sumar els futurs recursos d'empara que presentin aquells potencials beneficiaris que no han vist complertes les seves expectatives, com Carles Puigdemont.

En aquest context prebèl·lic, s'acaba d'incorporar al Ple que se celebrarà la setmana que ve l'incident de recusació contra Pumpido que van presentar més de 50 diputats i senadors del Grup Parlamentari del PP en el recurs d'inconstitucionalitat contra la norma. Per resoldre'l, de banda quatre magistrats conservadors i de l'altra quatre progressistes. El presideix la vicepresidenta Immaculada Montalbán que, si se segueix aquest ordre, tindria la capacitat de desempatar amb un vot de qualitat.

En el cas probable que es rebutgi amb la majoria assenyalada, els progressistes sumarien Pumpido en l'anàlisi de les recusacions següents, les de Díez i Macías. Tant l'Advocacia de l'Estat com la Fiscalia General ja han reclamat que aquest últim s'aparti i s'hagi evidenciat així la rellevància que fan que el magistrat, antic vocal del CGPJ; quedi fora de la deliberació.