Acord Govern central - Bildu per reformar la Llei Mordassa i eliminar les pilotes de goma

Un agent de la Policia Nacional. Foto: Policia Nacional

El grup parlamentari de Bildu al Congrés dels Diputats ha anunciat, aquest dijous 3 d'octubre, que ha arribat a un acord amb el Govern de coalició per reformar la Llei de Seguretat Ciutadana, rebatejada com a Llei Mordassa pels detractors de la modificació que va fer el PP quan tenia majoria absoluta, el 2015.

El Govern va incloure una reforma d'aquesta norma al Pla d'Acció per la Democràcia que va aprovar fa dues setmanes el Consell de Ministres, però Bildu havia demanat anar més enllà de l'Executiu en aquest document.

A l'anterior legislatura ja es va fer un intent de revertir els aspectes més lesius de la llei al Congrés. De fet, la ponència encarregada d'aquesta revisió va arribar a aprovar un informe, però va acabar emblanquinat a la Comissió d'Interior per la negativa de Bildu i ERC a recolzar-lo al considerament insuficient.

Aquests dos aliats del Govern van tombar llavors els canvis que havien pactat PSOE, Unides Podem i el PNB perquè no incloïen la prohibició de les devolucions en calent a la frontera de migrants, l'ús de pilotes de goma per part dels agents policials ni acotava la imposició de sancions administratives.

Els canvis pactats

L'acord se centra en la prohibició de les pilotes de goma i les devolucions en calent, i en les sancions per faltes de respecte als agents i desobediència a l'autoritat .

Van ser aquests quatre punts els que van portar al fracàs de l'últim intent de reformar la llei el març del 2023. En aquesta ocasió, ERC i EH Bildu van votar en contra de la continuïtat del text en el procés parlamentari, considerant-ho "insuficient" per no abordar els aspectes que consideraven més perjudicials d'una norma que, des de la seva aprovació fins al final del 2022, ha servit per imposar gairebé dos milions de multes.

JUPOL: "Ens tindran davant"

Les reaccions a l'acord, com era esperable, no han trigat a arribar-hi i una de les més contundents i en sentit contrari ha estat la del sindicat JUPOL.

"No es pot canviar una llei que afecta la seguretat sense escoltar ni comptar amb els professionals de les forces i cossos de seguretat de l'estat, pactant a més amb un partit liderat per un terrorista", han dit al seu perfil de X.

JUPOL acaba el seu missatge apuntant que “ens tindran davant”.