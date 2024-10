Perill a la carretera: 200 conductors donen positiu en alcohol cada dia a Espanya

Uns 79.000 conductors donen positiu en alcohol cada any a Espanya, cosa que representa una mitjana de 200 al dia, segons ha afirmat el tinent coronel Ignacio Varela, de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil.

Durant la jornada 'La lluita contra la conducció sota els efectes de l'alcohol i els alcoholímetres amb immobilitzador del vehicle a Espanya', celebrada a Madrid i organitzada per la Fundació Mapfre, el tinent coronel ha explicat que el 2023 la Guàrdia Civil de Trànsit en va fer 6 ,7 milions de controls d'alcoholèmia a conductors, uns 18.000 tests al dia.

Segons ha aclarit el tinent coronel, els agents de la Guàrdia Civil fan test d'alcoholèmia en controls preventius, tots els conductors que comenten una infracció i els implicats en sinistres de trànsit.

Ignacio Varela ha afirmat que la Guàrdia Civil no té "cap intenció" d'"abandonar aquesta lluita". "Tenim clar que hem de continuar amb la tasca i així ho estem defensant", ha remarcat el tinent coronel, alhora que ha assegurat que "els controls d'alcoholèmia són a l'ADN" de la Guàrdia Civil des de fa molt de temps, en concret , des dels anys 70.

Per part seva, el director de l'Observatori Nacional de Seguretat Viària, de la Direcció General de Trànsit, Álvaro Gómez, ha destacat que el 2021 el 4,51% dels conductors havia consumit alcohol en una concentració o taxa per sobre de zero. gram litre. "Aquest indicador el 2008 era 6,61, amb la qual cosa hem baixat dos punts, és una bona notícia i sens dubte ha contribuït que les xifres de sinistralitat ara siguin molt més baixes que la del 2008. No obstant, el 2013 aquest indicador era de 4,16”, ha remarcat.

Álvaro Gómez ha indicat que el 33% dels conductors morts el 2023 tenien presència d'alcohol per sobre de zero o un gram litre i el 22,2% tenia una taxa que superava la taxa penal --1,2 grams litre--, "que és una intoxicació etílica molt severa". A més, ha subratllat que aquell any es van imposar més de 50.000 condemnes penals per circular amb taxes superiors a 1,2 g/l.

Pel que fa als riscos, el representant de la DGT ha apuntat que els estudis científics i el Centre Europeu de Monitorització de les Drogues i Addiccions sostenen que, amb una taxa de 0,1 a 0,5 g/l, hi ha un risc d'un tres vegades superior de tenir un sinistre de trànsit; amb una taxa de 0,5 a 0,8 g/l, entre dues i deu vegades; de 0,8 a 1,2 --la taxa penal--, entre cinc i 30 vegades superior; i per sobre de 1,2, entre 20 i 200.

També ha participat a la jornada el fiscal de sala coordinador de Seguretat Viària, Luis del Río, que ha afirmat que els delictes contra la seguretat viària, en caràcter general, suposen la "major part" de l'activitat tant del Ministeri Fiscal com dels òrgans judicials. Concretament, ha detallat que aproximadament el 32% dels escrits d'acusació ho són per delictes contra la seguretat viària, així com al voltant del 34% de les sentències condemnatòries.

Del Río ha afegit que la conducció sota la influència de begudes alcohòliques arriba al voltant del 53% dels escrits d'acusació, uns 52.000 de 96.000 en total; i el 53% de les sentències condemnatòries (50.000 de les 92.000). "Això ens ha de fer reflexionar sobre que efectivament la conducció sota l'influx de vies alcohòliques o drogues continua sent un problema", ha asseverat el fiscal, que creu que encara que a Espanya s'ha "millorat molt" les últimes dècades, la situació " és millorable i molt millorable”.

Pel que fa als dispositius de bloqueig d'arrencada per alcohol o alcolock, el fiscal de sala considera que "pot ser positiu" i ha recordat que la legislació ja contempla la seva instal·lació com a condició per a la suspensió d'una condemna. Tot i això, ha afirmat que "a la pràctica té algun que altre handicap" com per exemple, el cost econòmic que "no tothom pot assumir". Per això, ha advocat per implementar alguna "reforma" per fer-ho "més operatiu".