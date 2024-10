La Fundació Esclerosi Múltiple i l'associació Amics de la Rambla busquen la millor paella de Barcelona

L'esdeveniment tindrà lloc a la Plaça de la Gardunya (a la part del darrere de la Boqueria) a partir de les 12 hores - EP

El proper dissabte 5 d'octubre tindrà lloc la segona edició del concurs solidari 'Fem Paelles a la Rambla', una iniciativa solidària organitzada conjuntament per la Fundació Esclerosi Múltiple i l'associació Amics de la Rambla. El concurs s'emmarca dins de la Festa Major de la Rambla i té com a objectiu donar visibilitat a l'esclerosi múltiple, una malaltia neurodegenerativa que no té cura i que conviuen 9.000 persones a Catalunya.

L´esdeveniment tindrà lloc a la Plaça de la Gardunya (a la part posterior de la Boqueria) a partir de les 12 hores. Les paelles guanyadores seran elegides per un jurat de prestigi format per cuiners professionals tan reconeguts com Ada Parellada, Carles Gaig i Òscar Manresa, a més de la periodista gastronòmica Carme Gasull. Tots valoraran les paelles i oferiran recomanacions als participants perquè els seus plats siguin tot un èxit. A més, les persones que ho desitgin podran provar 3 racions de paella dels concursants, que elles mateixes hauran triat, a més de beguda i postres La Fageda per 15€. Els tiquets ja es poden comprar a https://www.concursdepaelles.cat/

Els fons recaptats amb aquesta iniciativa es destinaran a promoure la investigació científica i els serveis de neurorehabilitació i suport de la Fundació Esclerosi Múltiple amb el propòsit de millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb aquesta malaltia. El segon concurs de paelles solidari compta amb la col·laboració del Mercat de la Boqueria, i d'Oleaurum i Repsol com a patrocinadors.