Previsió del temps a Catalunya: 4 d'octubre, un dia assolellat amb descens tèrmic

La tardor continua mostrant una cara agradable. Foto: Europa Press

La quarta jornada del mes d'octubre ens porta un descens de les temperatures, un dia amb sol, però en què els valors seran més baixos que el passat dijous 3. Catalunya segueix immersa en una recta inicial d'aquesta tardor que, ara com ara, no està sent excessivament rigorós pel que fa als valors tèrmics. Tot i el domini dels cels clars en el conjunt del territori, cal apuntar que a partir del migdia és possible algun ruixat local en punts del litoral i prelitoral central.

Així ho podem veure fent una ullada a la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que revela que el cel estarà clar o poc ennuvolat. A banda, a partir de migdia i durant la tarda es formaran núvols en punts del quadrant nord-est, on el cel quedarà entre mig i molt ennuvolat. Independentment, hi haurà intervals de núvols baixos en punts del sector central del litoral on, a estones, quedarà localment quedarà entre mig i molt ennuvolat.

La temperatura que es registrarà serà lleugerament menor a tot arreu, si bé, al Pirineu occidental i al terç sud, la màxima quedarà semblant o pujarà lleugerament.

A partir del migdia és possible algun ruixat local a punts del litoral i prelitoral central, i serà probable al final del dia. Serà d'intensitat feble o localment moderada, acumulant quantitats de precipitació escasses o localment poc abundants.

Vent i visibilitat

Al llarg del dia bufarà tramuntana a l'Empordà i fins a primera hora de la tarda el mestral ho farà a les Terres de l'Ebre . En general, el vent bufarà moderat amb cops forts, i algunes molt forts. A la resta del territori, el vent serà fluix i de direcció variable fins a mig matí i al final del dia, amb terral al litoral.

La resta del dia s'imposarà el vent de component sud al litoral i prelitoral, i de component oest a la resta, entre fluix i moderat.

Pel que fa a la visibilitat, serà bona en general, si bé hi haurà algun banc de boira o boirina local matinal a punts de la depressió Central.