No podràs creure qui van estar! Els noms més sorprenents de les festes de Puff Daddy

Al setembre de 2024, el famós raper i productor Puff Daddy va ser detingut a Manhattan, enfrontant-se a greus càrrecs relacionats amb assetjament sexual, abús i violació. Entre les acusacions, destaquen conspiració per cometre crim organitzat, tràfic sexual mitjançant la força, frau o coerció, i tracta de persones amb fins de prostitució.

Tots aquests presumptes delictes van tenir un escenari concret: les Freak Off Parties, unes festes exclusives organitzades pel raper en què el consum de drogues i els excessos sexuals eren freqüents.

Les investigacions revelen que aquestes festes van començar a finals dels anys 90, derivades de les “White Parties”, celebrades cada primer dilluns de setembre als Estats Units, coincidint amb el Dia del Treball. Aquestes festes comptaven amb l'assistència de reconeguts cantants, actors i empresaris, majoritàriament nord-americans, com mostren diverses fotografies que han sortit a la llum en els darrers anys.

Entre les celebritats que presumptament van participar en aquestes festes es troben Jennifer Lopez, Leonardo DiCaprio, París Hilton, Kim Kardashian, Beyoncé, Mariah Carey, Justin Bieber, i altres famosos de gran renom. Tot i que Puff Daddy és l'únic directament relacionat amb els crims denunciats, la llista d'assistents ha aixecat controvèrsia.

Personatges públics com Ashton Kutcher, Damon Dash i Jay-Z han estat interrogats sobre la seva participació en aquestes festes. Kutcher, per exemple, va esmentar el 2019 que hi ha molt que “no pot explicar”, mentre que Dash assegura que el que passava en aquestes festes era un misteri per a ell, igual que per a la majoria dels presents. Jay-Z, per la seva banda, va afirmar que mai va estar a les sales on suposadament ocorrien els abusos, i que desconeixia l'existència d'aquestes activitats.

Si bé el nom de Puff Daddy es troba al centre de les investigacions, no hi ha evidència clara que vinculi altres assistents a les suposades activitats il·lícites.

No obstant, el mitjà Page Six ha revelat una llista completa dels famosos dels quals hi ha constància que, en algun moment de la seva vida, hi van acudir: