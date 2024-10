Receptes de Halloween per a nens: divertides i fàcils de fer

Foto: IA

Halloween arriba a finals d'octubre! Aquesta festivitat, pròpia dels Estats Units, s'ha traslladat a moltes parts del planeta, les famílies del qual no dubten a fer receptes temàtiques o decorar la casa amb elements propis.

En aquest article, mostrarem com preparar delicioses receptes salades perfectes per a petits vampirs famolencs. També explorarem dolços encantats que faran les delícies de bruixes i mags a les planes. I per als follets entremaliats, tenim algunes llaminadures màgiques que són tan divertides de fer com de menjar.

Així que poseu-vos els barrets de bruixa i prepareu-vos per cuinar algunes receptes de Halloween per fer amb nens que seran l'ànima de la festa.

Receptes salades per a petits vampirs

Les opcions salades són perfectes per satisfer els petits vampirs famolencs abans que es llencin a buscar els dolços. Explorem algunes idees terroríficament delicioses que faran les delícies de tots a la festa de Halloween.

Pizza amb fantasmes de formatge

És una opció senzilla i divertida que els nens adoraran tant de fer com de menjar. Per preparar-la, necessitem una base de pizza (pot ser casolana o comprada), salsa de tomàquet, formatge mozzarella i olives negres.

Primer estenem la massa de pizza en una safata de forn i la cobrim amb una capa generosa de salsa de tomàquet. Després, tallem el formatge mozzarella en forma de fantasmes. Podem fer servir un ganivet esmolat o, si tenim, un tallador de galetes amb forma de fantasma. Col·loquem aquests fantasmes de formatge sobre la salsa de tomàquet.

Per donar-li un toc esgarrifós, tallem les olives negres per la meitat i les distribuïm per la pizza. Aquestes seran els ulls dels nostres fantasmes i també poden formar aranyes si les combinem amb branquetes de romaní fresc com a potes. Enfornem la pizza fins que la massa estigui cruixent i el formatge s'hagi fos lleugerament.

Aquesta pizza de Halloween per a nens és perfecta per a un sopar temàtic o com a aperitiu en una festa. A més, és una activitat divertida per fer amb els petits, que poden ajudar a decorar la pizza amb els fantasmes de formatge i les aranyes d'oliva.

Dits de bruixa amb salsa de remolatxa

Una altra recepta salada que no pot faltar a la taula de Halloween són els dits de bruixa. Aquesta versió salada de les clàssiques galetes de Halloween és fàcil de fer i resulta molt impactant. Per preparar-los, fem servir massa de pasta de full o massa fallta, ametlles i un ou per pintar.

Tallem la massa a tires i les modelem amb les mans per donar-los forma de dits. En un dels extrems, pressionem una ametlla per simular l'ungla. Amb un ganivet, fem unes marques suaus per representar les arrugues dels artells. Pintem els dits amb ou batut i els enfornem fins que estiguin daurats.

Per acompanyar aquests esgarrifosos dits de bruixa, preparem una salsa de remolatxa que simula sang. En un processador d'aliments, barregem remolatxa cuita, iogurt grec, all, comí, suc de llimona i un pessic de sal. Batem-ho tot fins a obtenir una salsa suau i cremosa.

Aquesta combinació de dits de bruixa cruixents amb la salsa de remolatxa és una opció salada perfecta per a les receptes de Halloween per fer amb nens. Els encantarà submergir els "dits" a la "sang" i gaudir d'aquest aperitiu terroríficament deliciós.

Aquestes receptes salades per a petits vampirs són ideals per equilibrar el menú de Halloween, que sol estar dominat pels dolços. Són fàcils de preparar, divertides de fer amb els nens i segur que impressionaran tots els convidats a la festa de Halloween. A més, són una excel·lent manera d'introduir alguns ingredients saludables a la celebració, com les verdures a la pizza o la remolatxa a la salsa.

Recorda que la clau és divertir-se mentre cuines aquestes receptes de Halloween per a nens. No us preocupeu si els fantasmes de formatge no queden perfectes o si els dits de bruixa no són idèntics. L'important és passar una bona estona en família i crear records inoblidables aquesta nit tan especial.

Dolços encantats per a bruixes i mags

Aquestes receptes de Halloween per a nens són perfectes perquè els petits mags i bruixes a les planes gaudeixin tant fent-les com menjant-les. Anem a explorar algunes idees delicioses que faran les delícies de tots a la festa de Halloween.

Barrets de bruixa amb sorpresa

Són fàcils de fer i tenen un toc màgic que encantarà els nens. Per preparar-los, necessitem cons de gelat, galetes rodones, xocolata negra per fondre i llaminadures per farcir.

Primer, fondem la xocolata negra al bany Maria o al microones, tenint cura de no cremar-la. Després, cobrim la base de les galetes amb una capa de xocolata fosa. Mentre la xocolata es refreda, omplim els cons de gelat amb llaminadures variades. Aquest és el moment perfecte perquè els nens triïn els seus dolços favorits i els col·loquin dins del con.

Quan la xocolata de les galetes s'ha endurit una mica, unim el con farcit de llaminadures amb la galeta. Per donar-li el toc final de barret de bruixa, aboquem xocolata fosa sobre tot el con, deixant que caigui una mica per les vores de la galeta. Per decorar, podem fer servir una llaminadura en forma de llengua verda com a adorn del barret.

Aquests barrets de bruixa són perfectes per a un berenar de Halloween o com a centre de taula en una festa temàtica. Els nens adoraran descobrir la sorpresa de llaminadures al seu interior.

Bombons de Halloween

Una altra recepta de Halloween per fer amb nens que no pot faltar a la celebració són els bombons de Halloween. Aquests dolços encantats són tan divertits de fer com de menjar. Per preparar-los, necessitem bombons grans (poden ser rodons o quadrats), palets de broqueta, colorants alimentaris i glacejat real o royal icing.

Comencem inserint un palet de broqueta a cada bombó per facilitar-ne la manipulació. Després, pintem els bombons amb aigua i colorant alimentari. Podem fer bombons taronja per a carbasses, verds per a Frankenstein, blancs per a fantasmes i morats per a vampirs. És important deixar que els bombons s'assequin bé abans de decorar-los.

Un cop secs, fem servir glacejat real de diferents colors per crear les cares i els detalls dels nostres personatges de Halloween. Per a la carbassa, fem ulls triangulars i una boca dentada amb glacejat negre. Per Frankenstein, dibuixem els cabells negres en ziga-zaga, ulls i cicatrius. El fantasma pot quedar blanc amb només uns ulls negres, mentre que per al vampir podem fer els cabells negres i afegir ullals blancs.

Aquests bombons de Halloween són perfectes perquè els nens donin curs a la seva creativitat. Poden inventar els seus propis monstres o personatges terrorífics usant diferents colors i formes.

Tant els barrets de bruixa amb sorpresa com els bombons de Halloween són receptes ideals per fer amb nens. No només són delicioses llaminadures per a la nit més terrorífica de l'any, sinó que també són una activitat divertida que permet als petits participar en la preparació de la festa.

Recordeu que el més important és gaudir del procés de creació d'aquests dolços encantats. Tant se val si els barrets queden una mica torts o si els bombons no són perfectes; el que compta és la diversió i els records que creem plegats preparant aquestes receptes de Halloween per a nens.

Llaminadures màgiques per a follets entremaliats

Per als follets entremaliats, tenim algunes llaminadures màgiques que són tan divertides de preparar com de menjar. Aquestes receptes de Halloween per fer nens són perfectes per a una festa temàtica o per gaudir en família durant la nit més terrorífica de l'any.

Pomes de caramel cruixents

Una de les llaminadures més tradicionals de Halloween són les pomes de caramel. Per preparar-les, necessitem pomes fresques, sucre, aigua, suc de llimona i colorant alimentari negre.

Primer, rentem bé les pomes i els traiem la cua. Inserim un palet de fusta al centre de cada poma. És important bullir els palets abans de fer-los servir per esterilitzar-los. Després preparem el caramel barrejant el sucre, l'aigua i el suc de llimona en una cassola. Escalfem la barreja a foc mitjà, sense remenar, fins que arribi al punt de caramel.

Un cop llest el caramel, afegim el colorant negre i barregem bé. Submergim les pomes al caramel calent, girant-les perquè es cobreixin uniformement. Deixem que l'excés de caramel escorri i col·loquem les pomes sobre una safata folrada amb paper encerat perquè es refredin i endureixin.

Aquestes pomes de caramel cruixents són una deliciosa llaminadura que encantarà els nens i adults per igual. El contrast entre la dolçor del caramel i l'acidesa de la poma és irresistible.

Aranyes de galeta

Una altra recepta de Halloween per a nens dolços que no pot faltar a la nostra taula són les aranyes de galeta. Són fàcils de fer i queden molt divertides. Per preparar-les, necessitem galetes tipus Oreo, gominoles de regalèssia negra i ulls de sucre.

Comencem separant les galetes per la meitat. En una de les meitats, col·loquem quatre tires de regalèssia a cada costat per formar les potes de l'aranya. Després, tornem a tancar la galeta pressionant suaument. Per als ulls, fem servir els ulls de sucre i els enganxem amb una mica de caramel fos o xocolata.

Aquestes aranyes de galeta són perfectes per decorar una taula de Halloween o perquè els nens les preparin com a activitat divertida durant la festa. A més, són delicioses i combinen el sabor de les galetes amb el dolç de la regalèssia.

Tant les pomes de caramel cruixents com les aranyes de galeta són llaminadures màgiques que faran les delícies dels follets entremaliats a Halloween. Són receptes de Halloween per fer amb nens que fomenten la creativitat i permeten passar una estona divertida en família.

El millor daquestes receptes és que són fàcils dadaptar. Podem fer servir diferents colors de caramel per a les pomes o variar els tipus de galetes i dolços per a les aranyes. El més important és deixar volar la imaginació i gaudir del procés de creació.

Aquestes receptes de Halloween per a nens dolços són una estupenda manera de celebrar la festivitat d'una manera casolana i personalitzada. A més, en preparar-les a casa, podem controlar els ingredients i assegurar-nos que siguin més saludables que les llaminadures comercials.