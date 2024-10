Prohibeixen a Facebook utilitzar l'orientació sexual dels usuaris amb finalitats publicitàries

Foto: Freepik

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha fallat aquest divendres que la xarxa social Facebook no pot fer servir l' orientació sexual d'un usuari amb fins publicitaris per més que aquest ho manifestés en un esdeveniment públic.

La Justícia europea subratlla que el fet que un usuari expressés en un acte públic una dada sobre la seva orientació sexual té com a conseqüència que aquesta dada pot ser objecte de tractament. Tot i això, recalca que aquesta revelació no equival a autoritzar per si sol l'ús d'aquesta informació per elaborar publicitat personalitzada.

En aquest sentit, Facebook no té autorització per tractar dades relatives a l'orientació sexual d'aquesta persona obtingudes fora de la plataforma a partir d'aplicacions i de llocs d'Internet de tercers associats.

El TJUE insisteix que ha de primar el principi de 'minimització de dades' i recorda que el reglament de protecció de dades s'oposa que totes les dades personals obtingudes per un operador "s'afegeixin, s'analitzin i es tractin a efectes de proposar publicitat específica, sense limitació temporal i sense distinció en funció de la naturalesa d'aquestes dades”.

La sentència segueix la línia de l'Advocat General, que ja va assenyalar el mes d'abril passat que plataformes digitals com Facebook no poden fer servir informació sobre l'orientació sexual d'un usuari per proposar publicitat personalitzada.

El cas aprofundeix en si una xarxa social pot analitzar i tractar, sense límits temporals, totes les dades personals de què disposa amb finalitats publicitàries i si pot utilitzar en concret informació sobre orientació sexual després que una persona revelés aquesta informació.