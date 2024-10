El Rei inicia aquest dissabte la seva primera visita oficial a Jordània en plena escalada a la regió | Europa Press

El Rei Felip VI inicia aquest dissabte la seva primera visita oficial a Jordània en un moment de màxima tensió a la regió després de l'escalada entre l'Exèrcit israelià i el partit-milícia xiïta libanès Hezbolà al Líban i el recent atac d'Iran contra Israel, que aquest últim ha promès respondre.

Convidat pel rei Abdalà II, el monarca havia de viatjar inicialment acompanyat per la Reina Letícia en una visita que es preparava des de feia mesos i que les circumstàncies han obligat a modificar.

Així, des de Zarzuela es va informar a última hora del dimarts, després que Iran hagués atacat Israel amb uns 200 míssils, molts dels quals sobrevolaven Jordània, que el viatge es mantenia però s'estava avaluant modificar el format i l'agenda.

Finalment, el dimecres es va prendre la decisió que només viatjés el Rei, a qui acompanyarà, tal com estava previst des d'un primer moment, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, i de retallar l'estada a menys de 24 hores, en lloc de romandre fins dilluns, segons el pla inicial.

El ministre ha al·legat que la decisió de mantenir el viatge, així com les dates i el format, tant els inicials com els previstos ara, han estat preses per la Casa del Rei, amb el vistiplau del Govern, negant així qualsevol pressió perquè es mantingués la visita en les circumstàncies actuals.

A més, Albares ha explicat aquest divendres en una entrevista a Antena 3, recollida per Europa Press, que l'ambaixada a Amman ha assegurat que es donen les condicions de seguretat per realitzar el viatge del cap d'Estat.

"És un viatge molt important, molt més en aquest moment, on una vegada més es veu el lideratge i la força i el pes específic d'Espanya en tots els escenaris mundials", ha reivindicat el cap de la diplomàcia.

Des d'Exteriors van indicar quan es va anunciar la visita el passat 26 de setembre que el viatge s'emmarca en les "bones relacions que mantenen ambdós països" i constitueix una oportunitat propícia per "manifestar el desig de continuar estreta els profunds llaços històrics, polítics, culturals i humans existents entre Jordània i Espanya".

El fet que el monarca viatgi a Jordània en l'actual conjuntura és una mostra de la importància que Espanya atorga a la seva relació amb aquest país i un reflex de l'estreta relació que existeix entre les dues cases reials.

Ambdós monarques van coincidir el 20 de juny del 2023 al Palau de la Mercè de Còrdova, durant la reunió del Procés d'Àqaba dedicada a Àfrica Occidental i el Sahel. A més, Abdalà II va visitar Espanya el desembre de l'any passat i va mantenir reunions per separat amb el Rei i el president del Govern, Pedro Sánchez.

Havent reduït el viatge a poc més de 24 hores, l'agenda de Felip VI a Amman serà molt intensa. Així, a la seva arribada aquest dissabte a la tarda, està prevista la tradicional recepció amb la comunitat espanyola a Jordània, que sol realitzar-se en aquest tipus de viatges.

Ja el diumenge, el Rei tindrà ocasió de visitar el camp de refugiats de Baqaa, el més gran dels sis camps de refugiats palestins que hi ha a Jordània i creat el 1968 a conseqüència de la Guerra dels Sis Dies. Segons l'Agència de l'ONU per als Refugiats Palestins (UNRWA), alberga actualment més de 90.000 persones.

Posteriorment, Felip VI serà rebut al Palau Al Husseiniya per Abdalà II, on ambdós mantindran un encontre bilateral al qual seguirà un dinar de treball que posarà fi a la visita.