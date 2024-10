Poques dones en càrrecs directius a les empreses de la llista Fortune 500

Un despatx. Foto: iStock / Canva Pro

Yolo Vision 2024 ha celebrat recentment un esdeveniment que va reunir una vintena d'experts globals en intel·ligència artificial i tecnologia, amb la participació de grans companyies com Intel, NVIDIA, Sony Semiconductor Solutions i Qualcomm. La trobada va comptar amb l'assistència d'un centenar de persones de manera presencial i al voltant de 2.000 més que es van connectar virtualment a través de les plataformes de streaming YouTube i BiliBili.

Un dels moments més esperats va ser el panell titulat Breaking codes: shattering the glass ceiling in AI leadership , centrat en el paper de les dones en el lideratge de grans empreses, on predominen els homes.

Christina Stathopoulos, fundadora de Dare to Data, va destacar que "només el 10% de les CEOs a la llista Fortune 500 són dones, un percentatge que, encara que ha crescut els últims anys, partia de xifres molt baixes". Stathopoulos també va assenyalar que, al llarg de la seva carrera en empreses tecnològiques, mai no ha tingut una cap dona.

Per la seva banda, Mariana Hernández, fundadora de Llatines in Tech, ha subratllat que "les xifres de desigualtat segueixen sent alarmants: només el 20% de les ocupacions al sector tecnològic són ocupades per dones, mentre que en àrees com el màrqueting o l'educació , aquest percentatge supera el 50%”. Hernández va insistir en la importància de l'educació primerenca per empoderar les nenes i fomentar el seu interès en disciplines com les matemàtiques.

Paula Derrenger, Directora de Creixement a Ultralytics, va coincidir en la necessitat de tenir "models a seguir dins del sector", per inspirar més dones a assumir rols de més responsabilitat i créixer en nombre dins de la indústria tecnològica.