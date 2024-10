La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, visita l’ONCE Catalunya

Durant la visita, Martínez Bravo s’ha reunit amb l’equip directiu de l’entitat, encapçalat pel delegat de l’ONCE a Catalunya, Enric Botí, i el president del Consell Territorial de l’ONCE a Catalunya, David Bernardo.

El Delegat de l’ONCE a Catalunya, Enric Botí, i el president del Consell Territorial de l’ONCE a Catalunya, David Bernardo reben la Consellera/ Foto: ONCE

En la trobada, la consellera ha estat acompanyada pel director general de Provisió de Serveis, José Manuel Gil Meneses. L’equip de la conselleria i de l’entitat han compartit els reptes conjunts que han d’encarar en la legislatura actual per millorar la qualitat de vida de les persones cegues, sordcegues i amb discapacitat visual. La titular de Drets Socials i Inclusió també ha signat el llibre d’honor de l’entitat.

Visista de la Consellera al Pis de Vida Diària/ Foto: ONCE

Martínez Bravo també ha visitat les instal·lacions de l’Edifici ONCE Catalunya, el centre més gran d’Europa dedicat a la inclusió de les persones cegues. La titular de Drets Socials i Inclusió ha estat al ‘Pis de Vida Diària’, on les persones afiliades aprenen a tenir plena autonomia en tasques domèstiques com cuinar, planxar o rentar. També ha visitat la impremta del ‘Servei Bibliogràfic de l’ONCE’, on es transcriuen llibres d’estudi, novel·les, revistes o contes en braille.

La consellera ha saludat la gent que anava conceguen a l'edifici de l'ONCE / Foto: ONCE



En l’última part de la visita, Martínez Bravo ha pogut veure una mostra de material didàctic i de tiflotecnologia – tecnologia aplicada a les persones amb ceguesa - al ‘Centre de Recursos Educatius’. Des d’aquest centre es col·labora amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i amb les editorials de material escolar per aconseguir que tant les plataformes com els continguts siguin accessibles a tot l'alumnat.