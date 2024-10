Catalunya, entre les comunitats que estarà en alerta per vent, onatge i pluges

Foto: EuropaPress

Protecció Civil i Emergències ha alertat de vent, onatge i pluges durant els propers dies al nord-oest de la Península a causa de la borrasca Kirk, que es desplaçarà ràpidament cap a l'est i afectarà les proximitats del litoral gallec i del mar Cantàbric.

En concret, un total de vuit comunitats autònomes comptaran amb avisos per vent, vents costaners i pluges, principalment al nord-oest de la Península: Principat d'Astúries, Illes Balears, Cantàbria, Castella i Lleó, Catalunya , Galícia, País Basc i Andalusia. En passar per les proximitats del litoral gallec i del mar Cantàbric, deixarà un temporal atlàntic amb cops forts de vent a bona part de la Península.

El temporal s'anirà estenent a la resta del Cantàbric durant dimecres i les ratxes fortes de vent i les precipitacions afectaran més a l'oest de Galícia i el sistema Central occidental. A partir de dijous, s'espera que la borrasca s'allunyi i que el vent disminueixi igual que les precipitacions.

Extremar les precaucions en conduir i no intentar salvar el cotxe



Davant les properes pluges i tempestes, Protecció Civil ha recomanat circular preferentment per carreteres principals i autopistes si un ha de viatjar i, si a un li enxampen les precipitacions al cotxe, que extremi les precaucions i no s'aturi en zones on pugui discórrer gran quantitat daigua. A més, en cas de tempestes sobtades i pluges intenses, ha demanat tenir en compte on s'aparquen els vehicles, que poden ser danyats i arrossegats davant d'un ràpid ascens del nivell de les aigües.

Alhora, l'organisme demana que, si comença a ploure de manera torrencial, no s'intenti salvar el cotxe. Per aquesta banda, insten a no travessar ni amb el vehicle ni a peu els trams inundats i localitzar els punts més alts de la zona. Si un és al camp, recomana allunyar-se dels rius, torrents i zones baixes de vessants i turons i, igualment, dirigir-se als punts més alts de la zona. Pel que fa al camp, insisteixen a no refugiar-se sota arbres durant una tempesta ia no allunyar-se de filats i objectes metàl·lics.

Pel que fa a les prediccions de forts vents i vents costaners, Protecció Civil suggereix assegurar portes, finestres i tots aquells objectes que puguin caure a la via pública i allunyar-se de cornises, arbres, murs o edificacions en construcció o grues que es puguin desprendre . A més, si a un us enxampen aquests fenòmens conduint, l'organisme demana extremar les precaucions, especialment en la sortida de túnels, avançaments i encreuament amb vehicles pesants en carreteres de doble sentit, i parar atenció davant de la possible presència d'obstacles a la carretera.

En zones marítimes, l'organisme recomana allunyar-se de la platja i d'altres indrets baixos que puguin ser afectats per les elevades marees i onatges que solen generar-se davant de la intensitat de vents forts. En aquest sentit, també ha instat a evitar estacionar els vehicles en zones que es puguin veure afectades per l'onatge. "En aquestes situacions, el mar adquireix condicions extraordinàries i pot arrossegar-lo si es troba a les proximitats del mar. No posi en risc la seva vida davant les imatges espectaculars del fort onatge", ha remarcat.