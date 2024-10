Madrid posa data a l'adéu dels patinets de lloguer

Un patinet. Foto: Europa Press

La ciutat de Madrid dirà adéu als patinets de lloguer el 25 d'octubre que ve i les operadors disposen ara de 15 dies hàbils per retirar els vehicles dels carrers, ha informat l'Àrea d'Urbanisme, Medi Ambient i Mobilitat.

Aquest dimarts 8 d'octubre, el delegat de l'àrea, Borja Carabante, signa el decret de revocació definitiu de patinets i es comunicarà a les empreses aquest mateix dimecres.

Així, el dia 25 d'aquest mes cap patinet elèctric de lloguer sense base fixa no podrà estar estacionat als carrers de Madrid.

En cas d'incompliment, la Policia Municipal podrà retirar-los a partir d'aquesta data i sancionar les empreses fins a 1.500 euros per infringir l'Ordenança de Mobilitat Sostenible.

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, va informar fa un mes que l'Ajuntament de Madrid revocaria l'autorització per als 6.000 patinets de tres empreses que podien circular pels seus carrers perquè considera que no s'està complint amb les condicions acordades.

Així, Almeida ha traslladat que el Consistori ha constatat que al llarg d'aquests mesos no s'ha produït el compliment dels condicionants acordats i "hi segueix havent riscos com a conseqüència de la circulació d'aquests patinets".

En concret, va assenyalar que no tenen la tecnologia necessària o hi ha un desconeixement dels usuaris de les normes que han de seguir a la ciutat. "Per tant entenem que no es donen les condicions perquè aquestes empreses puguin continuar operant en aquestes condicions", ha afegit.