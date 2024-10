25 milions per a la construcció d'habitatge de lloguer social a Barcelona i la seva àrea metropolitana

Un bloc de pisos en construcció. Foto: Europa Press

El Consell de Ministres ha aprovat la concessió d'una subvenció de 25,4 milions d'euros destinada a l'Ajuntament de Barcelona ia l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), amb l'objectiu d'impulsar la construcció d'habitatges en règim de lloguer assequible. informat en un comunicat emès aquest dimarts 8 doctubre.

Aquest finançament s'atorga en virtut de raons d'interès públic, social i econòmic a causa de la necessitat urgent d'atendre la demanda creixent d'habitatge a preus accessibles. Les entitats beneficiàries seran aquelles que es dediquin al desenvolupament dactivitats relacionades amb lhabitatge i lagenda urbana, amb el propòsit de garantir laccés a un habitatge digne i assequible per a la ciutadania.

Els habitatges que es promoguin sota aquest pla hauran de ser qualificats com a protegits, cosa que implica que estaran subjectes a una renda màxima mensual per metre quadrat . A més, s'establiran requisits relacionats amb l'esforç econòmic que les famílies han de destinar al pagament del lloguer i els ingressos màxims permesos per unitat de convivència, paràmetres fixats pel Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana.

Un altre dels requisits essencials que hauran de complir aquestes promocions és obtenir una qualificació energètica mínima de "A" tant en termes d'emissions de diòxid de carboni com en el consum d'energia primària no renovable, cosa que garanteix que aquests habitatges siguin sostenibles i energèticament eficients , en línia amb les directrius europees sobre sostenibilitat ambiental i estalvi energètic.

En termes de la distribució dels fons, l‟ Ajuntament de la capital de Catalunya rebrà la major part de la subvenció, amb un total de 20 milions d‟euros, mentre que l‟Àrea Metropolitana de Barcelona serà destinatària dels 5,4 milions d‟euros restants . Aquestes inversions tenen com a objectiu no només pal·liar el dèficit d'habitatges assequibles a la ciutat i la seva àrea metropolitana, sinó també contribuir a un model de creixement urbà més equitatiu i sostenible.