Torna Aída? La possible absència d'Ana Polvorosa (la Lore)

La Lore a Aída

El retorn d'Aída , la sèrie icònica de Telecinco, sembla estar més a prop que mai. Tot apunta a un possible retrobament de l'elenc, però hi ha un gran misteri que preocupa els seguidors: on és Ana Polvorosa, l'actriu que va donar vida a la Lore inoblidable? Tot i que molts dels actors han deixat pistes sobre la seva participació en aquest esperat retrobament, Polvorosa ha brillat per la seva absència i ha despertat tota mena d'especulacions.

Un retrobament a la vista, però sense La Lore?

Des de fa mesos, els protagonistes d' Aída han alimentat rumors sobre una possible reunió a través de les xarxes socials, especialment a Instagram. Paco León (Luisma), Melani Olivares (Pau), David Castell (Jonathan), Canco Rodríguez (El Barajas), Eduardo Casanova (Fidel), Miren Ibarguren (Soraya) i Pepa Rus (Macu) formen part d'un grup d'Instagram on han deixat entreveure la idea d?aquest retrobament tan esperat pels fans. Tot i això, grans noms del repartiment original no han donat senyals de vida en aquest espai virtual. Carmen Machi (Aida) també ha participat al grup a través d'un vídeo, igual que Mariano Peña (Mauricio Colmenero) i Pepe Viyuela (Chema)

Entre les absències més notables hi ha Marisol Ayuso (Eugènia), però el que més ha sorprès és la falta d'Ana Polvorosa, que va interpretar La Lore, un personatge que va marcar tota una generació. La seva absència ha donat lloc a rumors, sobretot perquè Marisol Ayuso és de més edat, cosa que podria explicar la seva menor activitat en xarxes. Però Polvorosa, coneguda per la seva presència en projectes actuals, sembla haver optat per mantenir-se al marge de les converses.

L'encasellament d'Ana Polvorosa com La Lore

Una de les possibles raons darrere aquesta absència podria estar relacionada amb com Ana Polvorosa ha manejat la fama que li va atorgar el seu paper de La Lore. En una recent entrevista al podcast Animals Humans , l'actriu va parlar obertament sobre la seva experiència en ser encasellada com la choni més estimada de la televisió. Polvorosa va revelar com, després de l'èxit d' Aída , li resultava difícil separar-se del personatge:

"M'han arribat a dir '¡Però no parles com ella!'. I jo: 'és clar, no parlo com ella perquè jo sóc Ana' , va comentar entre rialles. L'actriu també va compartir que, diverses vegades, es trobava en locals on, en reconèixer-la, els DJ posaven la famosa cançó Lore, Lore, Macu, Macu , cosa que en lloc de fer-li il·lusió, la posava en una situació incòmoda: 'Sóc força tímida, ho passava malament' , confessava Polvorosa.

Serà Ana Polvorosa la gran absent del retorn d'Aída ?

L'absència d'Ana Polvorosa al grup d'Instagram i la seva reticència a reviure el personatge que la va catapultar a la fama han generat dubtes sobre si l'actriu estarà en aquest retrobament. Mentrestant, la resta de l'elenc sembla més que preparat per tornar a encarnar els personatges que els van donar fama i èxit.

Edu Casanova, que va interpretar Fidel, va donar una pista important sobre el retorn de la sèrie durant la seva recent participació a MasterChef Celebrity 9 . En ser preguntat sobre els seus projectes actuals, Casanova va deixar anar la bomba: “Us recordeu de la sèrie que jo vaig fer? Doncs torna” , referint-se clarament a Aída . A més, ha confirmat que el seu personatge, Fidel, estarà de tornada, igual que Luisma, interpretat per Paco León.

La tornada d' Aída sembla imminent, i encara que encara no s'ha fet un anunci oficial, tot apunta que alguns dels personatges més estimats tornaran a la pantalla. Tot i això, la gran incògnita segueix sent Ana Polvorosa. Els fans es pregunten si l'actriu estarà disposada a reviure La Lore o si, per contra, serà la gran absent d'aquest retrobament.

Un retorn ple de nostàlgia, però amb preguntes per respondre

El públic segueix expectant davant de qualsevol pista que confirmi el retorn d' Aída i de tots els seus personatges. Tot i que l'absència d'Ana Polvorosa genera incertesa, els rumors i les especulacions no cessen. Serà La Lore el gran personatge que faltarà en aquest esperat retrobament? Només el temps ho dirà, però mentrestant, els fans segueixen atents a cada moviment dels seus actors favorits a les xarxes socials.