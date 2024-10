Declarada l'alerta per vent a Catalunya amb ratxes de més de 72 km/h

Activada l'alerta per vent a Catalunya amb ratxes superiors a 72 quilòmetres per hora - PROTECCIÓ CIVIL

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dimarts l'alerta del Pla especial d'emergències per risc de vent (Ventcat) per la previsió de fortes ratxes que poden superar els 72 quilòmetres per hora al Pirineu, les comarques del nord-est i Barcelona aquest dimecres.

Ha recomanat als ciutadans extremar les precaucions en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure, i ha assegurat que "especialment cal limitar al màxim" les activitats de muntanya, segons ha informat en un comunicat.

Les ratxes de vent començaran dimecres al matí a les comarques del Pirineu, i durant el migdia s'estendran a les comarques del nord-est de Catalunya i Barcelona, on es mantindran fins a la nit.